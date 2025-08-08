Paaiškėjo, ar Vytautas Landsbergis jau išleistas iš ligoninės

Šiandien paaiškėjo, ar profesorius yra išleistas iš ligoninės.
Paaiškėjo, ar Vytautas Landsbergis išleistas namo
Šiandien naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Santaros klinikomis, paaiškėjo, ar profesorius buvo išleistas namo.
„Profesorius gydomas ligoninėje“, – trumpa žinia pasidalijo Santaros klinikos.
O visai neseniai, dar šį pirmadienį, pats profesorius dalijosi žiniomis apie savo sveikatą. Tuo metu jis pasakojo, kad jautėsi gerai ir manė, kad šią savaitę jau bus išleistas namo.
„Viskas tvarkoje, kartais reikia pasiremontuoti, tad ir dabar buvo toks mažas remontas. Aš vis dar esu ligoninėje, turbūt mane jau šią savaitę išleis“, – tąkart sakė jis.
Kreipėsi dėl judėjimo problemas keliančio sindromo
Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi praėjusį pirmadienį. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.
