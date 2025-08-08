Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo, ar Vytautas Landsbergis jau išleistas iš ligoninės

2025-08-08 12:21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 12:21

Liepos 28 dieną per Lietuvą nuaidėjo žinia apie tai, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) atsidūrė Santaros klinikose.

Vytautas Landsbergis (Liusjeno Kulbio nuotr.)

Liepos 28 dieną per Lietuvą nuaidėjo žinia apie tai, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) atsidūrė Santaros klinikose.

Šiandien paaiškėjo, ar profesorius yra išleistas iš ligoninės.

Paaiškėjo, ar Vytautas Landsbergis išleistas namo

Šiandien naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Santaros klinikomis, paaiškėjo, ar profesorius buvo išleistas namo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Profesorius gydomas ligoninėje“, – trumpa žinia pasidalijo Santaros klinikos.

O visai neseniai, dar šį pirmadienį, pats profesorius dalijosi žiniomis apie savo sveikatą. Tuo metu jis pasakojo, kad jautėsi gerai ir manė, kad šią savaitę jau bus išleistas namo.

„Viskas tvarkoje, kartais reikia pasiremontuoti, tad ir dabar buvo toks mažas remontas. Aš vis dar esu ligoninėje, turbūt mane jau šią savaitę išleis“, – tąkart sakė jis.

Kreipėsi dėl judėjimo problemas keliančio sindromo

Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi praėjusį pirmadienį. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai. 

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje. 

