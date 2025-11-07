Moteris ant automobilio rado šį ženklą: aiškinasi jo reikšmę – įspėja visus

Vilnietė feisbuke pasidalijo įrašu, kuriame kreipėsi į bendruomenę prašydama pagalbos, suprasti, ką reiškia ant automobilio aptiktas siūlas.
„Ant automobilio galinio valytuvo radau stipriai užvyniotą raudoną virvutę. Pasidarė labai nejauku. Gal turite minčių, ką tai galėtų reikšti?“ – klausia ji.
Svarsto, ką reiškia šis siūlas
Netrukus po įrašu pasipylė gausybė komentarų, nurodančių įvairias prielaidas. Pasirodė keli komentarai, teigiantys, kad tai gali būti netyčia plovykloje užkibęs siūlas.
„Tai plovykloje nuo šepečių, ne variantas? Nes aš ne vieną kartą esu radusi“, – komentuoja moteris.
„O gal „Viados“ plovykloje plovėte? Man po jos visada arba tarp durų, arba už valytuvų lieka tos virvutės“, – antrina kita vilnietė.
Tiesa, kiti gyventojai svarstė, kad ko gero kažkas taip pažymėjo negerai priparkuotą automobilį.
„Kada užrišama virvutė, vadinasi netinkamai buvo paliktas automobilis“, – nurodo gyventoja.
„Atlenktas valytuvas, plyta ant kapoto ir panašūs bajeriukai reiškia, kad blogai pastatei mašiną arba kažkieno vietą užėmei, arba šiaip skersai, šleivai, netaupant vietos ir t.t. tai gal ir ta virvutė nervams patampyt dėl to paties“, – tokią pačią poziciją nurodo mergina.
Kitas gyventojų nurodytas variantas, ką tai galėjo reikšti, buvo susijęs su serviso darbuotojais. Anot jų, taip darbuotojai pasižymi automobilius, tačiau matyt, šįkart pamiršo siūlą nuimti.
„Greičiausiai pažymėjo automobilį, kad nesumaišytų atiduodant. Vyras servisą turi, tai jie visada žymisi taip. O nuimt tikriausiai pamiršo prieš atiduodant, jau neprisigalvokite nebūtų dalykų, vyrai servisuose tikrai magijomis neužsiima“, – komentuoja moteris.
Vis dėlto naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus kelių Vilniaus autoservisų darbuotojų, ar jiems yra žinomas toks automobilių žymėjimas, šie atsakė, kad apie tai nėra girdėję ir patys automobilių taip nežymi.
Įtaria vagių veiklą
Pasirodė ir pasvarstymų, kad tai gali būti susiję ir su kriminaline veikla. Kai kurie gyventojai teigė, kad tai yra vagių ir nusikaltėlių būdas pažymėti automobilį, kurį seka arba kurį nori apvogti.
„Užriša virvutę ar šiaip kokį skudurą, žmogus įsėda į automobilį, pamato tai, išlipa nuimti, neužrakina durų, ir eina nuimti, o tuo metu per priekines duris vagis pavagia telefoną ar rankinę. Nekreipkite dėmesio, jokie čia burtai. Tai vagių triukas. Ir esant tokiai situacijai, visada išlipant iš automobilio, jį užrakinkite“, – pataria vilnietė.
„Jeigu dažnai viena važinėjate mieste, greičiausiai jus kažkas stebi arba stebi jūsų mašiną, gali mėginti apvogti, tad patarčiau nuimti virvutę ir išmesti, o jei yra galimybė, pakeisti mašiną“, – komentuoja internautas.
„Raudona virvutė naudojama, kad pažymėtų, dažniausiai užsienyje tai reiškia, kad kažkas jus stebi“, – tokią pačią versiją kelia komentatorius.
Policija atsako, ar tai susiję su vagystėmis
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus apskrities policijos komisariato atstovus, siekiant išsiaiškinti, ar policija turi žinių apie tokį automobilių žymėjimą ir ar tai gali būti susiję su kriminalinėmis veiklomis.
Policijos atstovas Tomas Bražėnas nurodė, kad policija duomenų apie tokias kriminalines veikas neturi.
„Pasiteiravus pareigūnų apie Jūsų aprašytą pavyzdį su raudonu siūlu, policijos pareigūnai teigia, jog nėra informacijos, kad tokiu būdu galimai būtų žymimi automobiliai, siekiant atlikti kažkokias neteisėtas veikas ateityje...“, – paaiškina T. Bražėnas.
