Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Agnė Bastienė pribloškė išvaizdos pokyčiais: pamatykite patys

2025-09-04 17:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 17:34

Dainininko Deivido Basčio žmona bei sporto trenerė Agnė Bastienė apstulbino sekėjus savo išvaizdos pokyčiais: moteris nusikirpo plaukus. Naujo įvaizdžio nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Agnė Bastienė su šeima (nuotr. asm. archyvas)

Dainininko Deivido Basčio žmona bei sporto trenerė Agnė Bastienė apstulbino sekėjus savo išvaizdos pokyčiais: moteris nusikirpo plaukus. Naujo įvaizdžio nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

REKLAMA
2

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Įkeltame vaizdo įraše galima matyti moterį visiškai pasikeitusią: plaukai, anksčiau buvę ilgi, dabar siekia pečius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieraše ji neslėpė, kad šiais pokyčiais džiaugiasi ir atskleidė, kiek centimetrų plaukų nusikirpo.

REKLAMA
REKLAMA

Ji rašė: „-19 cm. Jaučiuosi labai gerai! Sako, su plaukais nukerpama visa bloga energija“. 

REKLAMA

Su naujienų portalu tv3.lt ji taip pat sutiko pasidalinti dar viena nuotraukoje, kurioje matomi pokyčiai.

Žmonių reakcijos

Neilgai trukus pasipylė sekėjų komentarai.

Vienas žmogus rašė: „Labai geras pasirinkimas, šitas kirpimas tau tiesiog sukurtas!“

Kitas taip pat gyrė Agnę: „Koks geras pasirinkimas. Kaip tinka ir iškart tokia, tarsi, kaip naujai gimus.“

Dar vienas irgi negailėjo gražių žodžių: „Super gražiai, labai labai tinka.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų