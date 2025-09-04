Agnė Bastienė pribloškė išvaizdos pokyčiais: pamatykite patys

Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Įkeltame vaizdo įraše galima matyti moterį visiškai pasikeitusią: plaukai, anksčiau buvę ilgi, dabar siekia pečius.
Prieraše ji neslėpė, kad šiais pokyčiais džiaugiasi ir atskleidė, kiek centimetrų plaukų nusikirpo.
Ji rašė: „-19 cm. Jaučiuosi labai gerai! Sako, su plaukais nukerpama visa bloga energija“.
Su naujienų portalu tv3.lt ji taip pat sutiko pasidalinti dar viena nuotraukoje, kurioje matomi pokyčiai.
Žmonių reakcijos
Neilgai trukus pasipylė sekėjų komentarai.
Vienas žmogus rašė: „Labai geras pasirinkimas, šitas kirpimas tau tiesiog sukurtas!“
Kitas taip pat gyrė Agnę: „Koks geras pasirinkimas. Kaip tinka ir iškart tokia, tarsi, kaip naujai gimus.“
Dar vienas irgi negailėjo gražių žodžių: „Super gražiai, labai labai tinka.“
