Grupė „SHWR“ su Petunija įrašė lietuvišką dainą: įkvėpė kelias per vaikystės ūkus

Šie atlikėjai suvienijo jėgas ir įrašė dainą „Tarytu bėjo“, apie kurią plačiau papasakojo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“.
Su „SHWR“ vokalistu Simonu Krukoniu pirmą kartą padainuoti duetu Petunija gavo progą prieš pusantrų metų – tada ruošė programą su choru „Gospel Jonai“.
„Magiškai suveikė tai, kad šis duetas nebuvo primestas, priešingai – jis buvo maksimaliai organiškas, – pasakoja Petunija. – Su „showeriais“ turime nemažai lygiagrečių – tiek individualiai su kiekvienu iš jų, tiek kūrybiškai. Pastaruoju laikotarpiu mes dažnai susitikdavome festivaliuose, koncertuose ir jų užkulisiuose. Kai pradėjome ruoštis pasirodymui Lukiškių kalėjime, netikėtai išsikalbėjome, kad ir vieni, ir kiti galvojame apie tą patį: norime bendro koncerto. O tuomet gimė idėja išvien įrašyti ir bendrą dainą.“
Lietuvių kalba įrašytas kūrinys tarsi įgavo rankas, kurios apkabina ir švelniai glosto. Atlikėjai sako, kad tokį poveikį ir svajojo sukurti.
„Šią dainą rašėme abu su Petunija. Švelnumas buvo mano idėja. Tiesą sakant, labai norėjau parašyti lopšinę. Apie tai vis pagalvodavau automobiliu važiuodamas link savo namų – ten yra tokia ypatinga vieta: ežeras miške, prie pat kelio, ir pieva, virš kurios dažnai sklendžia rūkas. Kai buvau mažas, mama sakydavo: „Čia kiškiai bandeles kepa“. Pasiėmiau iš vaikystės tuos vaizdinius ir pačią nuotaiką“, – kalba grupės „SHWR“ vokalistas Simonas.
Kas įkvėpė dainą ir kodėl toks pavadinimas?
Dainos teksto emocinių spalvų bei simbolių gama turi savyje ir tam tikrą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų kodą. Pasirodo, neatsitiktinai.
„Man labai patinka Čiurlionis, esu bandęs ir pianinu skambinti jo kūrinius, Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos – vienos mėgstamiausių. Kuriant mūsų dainą apie Čiurlionį negalvojau, tačiau, matyt, pasąmonėje išlikę“, – sako „SHWR“ vokalistas.
Petunija teigia, kad darbo procesas vyko jaukiai ir sklandžiai, dviejų kūrybinių pasaulių sąjunga buvo ir graži, ir lygiavertė. Dainos pavadinimas „Tarytu bėjo“ – iš žodžių, kurie neegzistuoja norminėje lietuvių kalboje.
Daugiau apie tai, ką reiškia „Tarytu bėjo“ ir apie Petunijos bei „SHWR“ kūrybą – tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“!