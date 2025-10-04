Dainininkė Giedrė pristato naują kūrinį „Jei Dievui būtų gimusi dukra“: pavadinimas gimė prieš dešimtmetį

Daina yra ypatinga. Kaip pasakoja pati Giedrė, jos pavadinimas gimė dar prieš dešimtmetį ir nuo to laiko niekaip neapleido minčių.
„Sakinys „Jei Dievui būtų gimusi dukra“ man visada sukosi galvoje. Viską, ką buvau sukūrusi apie šią dainą prieš 10 metų, išbraukiau ir iš naujo pradėjau kurti istoriją, atsispirdama nuo šio sakinio“, – pasakoja Giedrė.
Nors dainos idėja – gili ir daugiasluoksnė, pati atlikėja vengia pateikti vienareikšmišką interpretaciją. Anot jos, kiekvienas klausytojas turėtų pats atrasti prasmę.
„Kiekvienas įžvelgia skirtingą prasmę ir potekstę“, – sako ji.
Pasak dainininkės, dainos vaizdo klipas apipintas įpatingų ir jai asmeniškai svarbių žmonių.
Muzikinio klipo užkulisiai
Vaizdo klipe pasirodo ir pati Giedrė. Ji – tarsi istorijos dalyvė ar pasakotoja – sėdi ant seno suolo, vilkėdama dizainerės Agnės Kuzmickaitės kurtą kostiumą iš tautinių juostų. Ji stovi viduryje seno, griūvančio klojimo – tai simbolinė vieta, kontrastuojanti su pagrindiniu klipo fonu.
„Jeigu pagrindinis veiksmas vyksta gražioje kaimo sodyboje, tai aš dainuoju simboliškai priešingoje vietoje – Dievo apleistuose namuose. Tačiau vis dar su saulės spinduliais, besiskverbiančiais iš lauko“, – pasakoja Giedrė.
Vienas svarbiausių klipo herojų – Dievas. Jis – žemiškas, paprastas, bet tuo pačiu mąslus ir vidinėje tyloje paskendęs. Jį įkūnijo legendinis aktorius Juozas Budraitis.
„Vos tik režisierei užsiminus, kad ji Dievo vaidmenyje matytų Juozą Budraitį, mano galvoje įvyko sprogimas. Nieko kito jo vietoje nebegalėjau įsivaizduoti. Bet ar jis sutiks? Ar jam patiks daina? Ar norės filmuotis? Ir, didžiam nustebimui – jis sutiko. Sakiau sau: „Iš karto!“
Be galo džiaugiuosi šia pažintimi. Juozas Budraitis turi galybę įdomių istorijų – filmavimų užkulisiuose visi klausėmės išsižioję. O man be galo glostė širdį išgirsti, kad mano muzika jam patinka. Beje, Juozas prisipažino, kad tai – jo debiutinis vaidmuo muzikiniame vaizdo klipe“, – dalijasi Giedrė.
Vienas jautriausių momentų klipe – scena, kurioje Dievas šukuoja mergaitei plaukus. Tose tvirtose, lėtose rankose, atrodo, telpa ne tik šukos, bet ir visas pasaulis. Emocijos liejosi ne tik žiūrovams, bet ir filmavimo komandoje.
„Filmuojant Juozo stambius kadrus, ašaromis pratrūkome ne vienas. Žodžiais neapsakomas jo žvilgsnio gylis. Viskas aišku ir be žodžių, ir be judesių. Talentas, patirtis, legenda – ir viskas tuo pasakyta“, – prisimena Giedrė.
O iš tiesų – jei Dievui būtų gimusi dukra? Ką jis jai jaustų? Kaip ją mylėtų? Kaip žiūrėtų, kai ji basa bėgtų laukais?
„Aš norėčiau tikėti, kad jai netektų bėgti – visomis prasmėmis. Kad ji būtų pastebėta, apkabinta, ir galėtų padėti galvą jam ant peties“, – sako autorė.
Apie tai, kokį vaidmenį vaizdo klipe įkūnijo Giedrės dukra Saulė, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
