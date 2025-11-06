Masiulis apie Wrighto traumą: paprastas žmogus su langete vaikščiotų

Išvyką į Barseloną ir dvigubą savaitę sėkmingai įveikę žalgiriečiai namie priims Valensijos „Valencia“ (5/3).
Prieš rungtynes „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis apžvelgė varžovų pajėgumą ir susižeidusių savo auklėtinių situacijas.
„Laukia labai agresyvus, energingas varžovas, žaisime prieš komandą, kuri demonstruoja vieną greičiausių krepšinių šiuo metu, nori mesti daug tritaškių, bėgti į greitą puolimą bei kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Labai svarbu bus stabdyti jų greitas atakas ir neleisti mesti tritaškių, o tai nėra lengva, nes žaidžia su daug gynėjų ir kūrėjų“, – teigė strategas.
– „Valencia“ yra rezultatyviausia ir antra daugiausiai tritaškių išmetanti Eurolygos ekipa, bet ir tarp dažniausiai klystančių. Kur šios komandų atakų organizavimas yra pažeidžiamas?
– Kiek žiūrėjome, sunkų tų vietų surasti, bet daug judina kamuolį ir greitai žaidžia, tad tos klaidos ir atsiranda. Bet kokia progai pasitaikius nori mesti metimą, jei tik sustatytos dvi kojos, matosi, kad reikalauja treneriai tai daryti, turi tam skirtus žaidėjus. Prasiveržimai, atmetimai ir tritaškiai yra jų pagrindinis žaidimas.
– Vienas stabiliausių „Valencia“ žaidėjų yra Brancou Badio, su kuriuo spėjote susipažinti dar dirbdamas Barselonoje. Tuomet jau matėte jo potencialą žaisti Eurolygoje? ir kuo labiausiai patobulėjo?
– Buvo geras žaidėjas, jaunas, patiko man, bet, tikrai atvirai pasakysiu, negalvojau, kad gali būti iki tokio lygio. Man visada patinka tie, kurie maloniai nustebina. Jis visada žaidė pas Pedro Martinezą, tiek Valensijoje, tiek dabar, žino jo sistemą. Smagu už jį, tikrai daug žmogus dirbo, kad ateitų į šitą lygį ir demonstruoja gerą krepšinį.
– Stebina ir jaunasis Sergio de Larrea, žibėjęs jau Europos čempionate ir Ispanijos taurėje. Kuo jis stebina labiausiai ir kur yra jo potencialo lubos?
– Su tokiu ūgiu gali tiek dalykų daryti. Universalumas – ir pataikyti gali, ir aikštę mato, skirsto kamuolius, įžaidėjas apie du metrus, čia yra tikrai puiku. Jam tinka žaisti Pedro sistemoje, nes jis nori žaisti greitai, mėgsta jaunus žaidėjus, nori judinti kamuolį ir daryti daug keitimų. Šita sistema jam labai tinka ir jis joje puikiai jaučiasi.
– Debiutui Eurolygoje ruošiasi Braxtonas Key’us. Ką jis pridės šiai komandai?
– Jiems trūko didelių žmonių, išėjus Sestinai turi keturis didelius žmones. Tų centimetrų reikėjo, dar ir Sima traumuotas. Jums reikėjo centimetrų ir žaidėjo, kuris gali pataikyti, nes jų filosofija yra visiems mesti į krepšį.
– „Žalgiris Insider“ skelbė, kad Mosesas Wrightas treniruojasi pilna jėga, nors po pergalės prieš „Rytą“ teigėte, kad jo laukia riešo tyrimai. Šie nieko neparodė ar buvo apsieita be jų?
– Gydytojai sakė, kad paprastas žmogus kelias savaites su langete vaikščiotų. Jis yra sportininkas ir turi kažkokius patempimus, vartoja nuskausminamuosius. Jis yra karys ir pasiruošęs žaisti.
– Tuomet minėjote, kad Nigelo Williamso-Gosso sugrįžimo šansai yra menki. Gal ši situacija taip pat pagerėjo?
– Šituo klausimu nepagerėjo.
– Tokiose rungtynėse, kai reikės ramybės ir ritmo numušimo, jo netektis jausis labiausiai?
– Manau, kad galima sakyti. Negalime įsivelti į tą jų krepšinį, nes tada jie mus tikrai nugalės savo patirtimi. Mes žaidžiame kiek kitaip, norime daugiau kontroliuoti žaidimą, o jie nori daugiau bėgimo, lėkimo, agresijos ir energijos. Nigelas gal ir duotų tos ramybės.
– Po mačo prieš ASVEL teigėte, kad rungtynės prieš „Valencia“ parodys tikrąjį komandos veidą. Ką tikitės išvysti?
– Norėjau pasakyti, kad „Valencia“ yra šiai dienai aukščiausiu lygiu pasiruošusi komanda, tai rodo ir jų rezultatai. Ispanijos pirmenybėse jie nėra pralaimėję, o ta lyga – sudėtinga. Vienu metu žaidžia trimis gynėjais, labai greitą krepšinį demonstruoja. Man pačiam įdomu, kaip juos stabdysime ir ar tai pavyks. Visos komandos bando įvairiais būdais, bet nelabai kam tai pavyksta.
– „Valencia“ praėjusią savaitę triuškino „Fenerbahče“. Žinant panašią jūsų žaidimo filosofiją, radote medžiagos, kas prieš juos veikia ir ko reikėtų vengti?
– Kažkiek radome, nes žaidžiame panašiai, panašias gynybos sistemas taikome. „Valencia“ tai puikiai gliaudė, metė tritaškius ir pataikė. „Fenerbahče“ gal kiek lėčiau žaidė, atrodė, kad „Valencia“ žaidžia viena pavara greičiau. Labai svarbu bus atlaikyti tą jų energiją.
