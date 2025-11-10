 
„Žalgirio“ rungtynės persikelia į Garliavą

2025-11-10 12:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 12:04

2026-ųjų pradžioje į „Žalgirio“ areną atkeliaus vienas didžiausių pastarųjų metų tarptautinių sporto renginių – Kaune vyks UEFA Europos futsal čempionatas. Dėl to dvejos Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia Betsson, rungtynės iš „Žalgirio“ arenos yra perkeliamos į rezervinę areną.

Žalgiriečiai sužais kelis mačus Garliavoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

2026-ųjų pradžioje į „Žalgirio" areną atkeliaus vienas didžiausių pastarųjų metų tarptautinių sporto renginių – Kaune vyks UEFA Europos futsal čempionatas. Dėl to dvejos Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia Betsson, rungtynės iš „Žalgirio" arenos yra perkeliamos į rezervinę areną.

0

Sausio 25 d. žalgiriečių rungtynės su Kėdainių „Nevėžiu“ ir vasario 1 d. susitikimas su „Jonava“ įvyks Garliavos sporto ir kultūros centre (Vasario 16-osios g. 8, Garliava). Rungtynių pradžia – 16.50 val. (durys atidaromos 15.20 val.).

Nors visos suplanuotos LKL rungtynės įvyks ir jos nėra atšaukiamos, „Žalgirio“ sezono abonementų savininkai gali prašyti kompensacijos. Užpildžius formą, dalis perkeltų rungtynių sumos, esančios abonemente, bus kompensuota. Prašymą dėl kompensacijos galima pateikti iki 2026 m. vasario 10 d. imtinai. Kompensacijų prašymai bus įgyvendinti iki 2026 m. vasario 25 d.

Kompensacijų dydžius pagal zonas galima rasti Bendrosiose pirkimo–pardavimo ir elgesio taisyklėse.

Kompensacija nepasinaudoję abonementų savininkai turės galimybę atvykti į Garliavoje vyksiančias rungtynes su Kėdainių ir Jonavos komandomis. Sėdėjimo vietą bus galima pasirinkti laisvai. Į abejas rungtynes bus galima įsigyti ir ribotą skaičių bilietų.

