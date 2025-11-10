„Žalgirio“ rungtynės persikelia į Garliavą

Sausio 25 d. žalgiriečių rungtynės su Kėdainių „Nevėžiu“ ir vasario 1 d. susitikimas su „Jonava“ įvyks Garliavos sporto ir kultūros centre (Vasario 16-osios g. 8, Garliava). Rungtynių pradžia – 16.50 val. (durys atidaromos 15.20 val.).
Nors visos suplanuotos LKL rungtynės įvyks ir jos nėra atšaukiamos, „Žalgirio“ sezono abonementų savininkai gali prašyti kompensacijos. Užpildžius formą, dalis perkeltų rungtynių sumos, esančios abonemente, bus kompensuota. Prašymą dėl kompensacijos galima pateikti iki 2026 m. vasario 10 d. imtinai. Kompensacijų prašymai bus įgyvendinti iki 2026 m. vasario 25 d.
Kompensacijų dydžius pagal zonas galima rasti Bendrosiose pirkimo–pardavimo ir elgesio taisyklėse.
Kompensacija nepasinaudoję abonementų savininkai turės galimybę atvykti į Garliavoje vyksiančias rungtynes su Kėdainių ir Jonavos komandomis. Sėdėjimo vietą bus galima pasirinkti laisvai. Į abejas rungtynes bus galima įsigyti ir ribotą skaičių bilietų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!