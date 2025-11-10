 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Rubitas: apie darbą su Trinchieri, sunkumus ir karjeros mentorius

2025-11-10 10:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 10:33

Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, pokalbių rubrikoje – pašnekesys su Panevėžio „Lietkabelio“ legionieriumi Augustine‘u Rubitu.

A.Rubitas pasidalino patirtimi su A.Trinchieri (R.Lukoševičiaus nuotr.)

0

Panevėžiečių puolėjas pokalbio pradžioje buvo paklaustas apie darbą su Andrea Trinchieri. Pernai Lietuvos čempionu tapęs italas amerikietį treniravo Bambergo „Brose Basket“ ir Miuncheno „Bayern“ ekipose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, tai tiesiog toks žmogus, kokį matėte ir čia. Su juo būna arba labai gerai, arba labai sunku, nes jis protingas treneris, labai reiklus. Vienas geriausių trenerių, kokį esu turėjęs. Tą gali matyti aikštelėje. Žinau, kad jis yra labai reikalaujantis ir daugeliui žaidėjų tai labai sunku. Bet aš iš jo daug išmokau“, – įspūdžiais apie darbą su italu dalinosi A.Rubitas.

„Labai sunku. Kasdien norėjau mesti viską, – pridūrė jis. – Pirmus metus visai nesupratau jo metodo. Galvojau, kad esu prastas žaidėjas. Nesuvokiau, kad man sekasi geriau, nei maniau. Sezono viduryje viskas pradėjo keistis. Viskas, ką jis sakė daryti – suveikė. Tada pradėjau suprasti: reikia klausytis ir atkreipti dėmesį. Jis tikrai išmano krepšinį.“

Vienas vyriausių ir daugiausiai aukšto lygio krepšinio mačiusių „Lietkabelio“ žaidėjų nusikėlė į praeitį ir papasakojo, kurie žaidėjai jo karjeros pradžioje ir vėlesniuose etapuose jam buvo tapę mentoriais.

„Pavyzdžiui, „Žalgiryje“ turėjau Jankį, labai patyręs vyrukas, į kurį žiūrėjau kaip į autoritetą. Net dabar – puikus žmogus, nuostabus kapitonas. Taip pat turėjau Spanoulį, Nikos Zisį, kai žaidžiau Bamberge. Taigi, turėjau vienus geriausių įmanomų pavyzdžių“, – konstatavo 36-erių veteranas.

Pilnas pokalbis, kurio pabaigoje A. Rubitas papasakojo ir apie nuo vaikystės puoselėjamą meilę gyvūnams, pasiekiamas LKL, kurią remia „Betsson“, „YouTube“ kanale.

