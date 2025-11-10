„Jonava“ pasirašė sutartį su amerikiečiu gynėju

28 metų 190 cm ūgio gynėjas 2024–2025 sezoną užbaigė Kosove. Vilkint Prištinos „Sigal“ klubo marškinėlius per 22 minutes jis rinko 13,4 taško (38 procentai tritaškių), 2,6 atkovoto kamuolio, 0,3 rezultatyvaus perdavimo bei 8,3 naudingumo balo.
Gynėjas didžiąją karjeros dalį praleido rungtyniaudamas Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje, o Senajame žemyne praeityje yra rungtyniavęs Ispanijos antrojoje lygoje ir Serbijos pirmenybėse.
O.Carteris Jonavoje rungtyniaus iki sezono pabaigos.
