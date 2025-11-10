 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Šiaulių“ gretas papildė atletiškas bosnis Simaničius

2025-11-10 09:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 09:45

Išretėjusią komandos sudėtį „Šiaulių“ krepšinio klubas papildė atletišku aukštaūgiu. Į Saulės miesto ekipą atvyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs centras 24-erių Stefanas Simaničius.

S.Simaničius atvyksta į Šiaulius

S.Simaničius atvyksta į Šiaulius

0

„Stefanas dar neturi sukaupęs daug patirties, tačiau atperka tai savo energija ir noru, – naujoko savybes vardino „Šiaulių“ trenerio asistentas Virginijus Sirvydis. – Jis mobilus, atletiškas žaidėjas, galintis keistis ginamaisiais ir mėgstantis bėgti į greitą puolimą. Būtent tokių savybių ir ieškojome – fiziškai stipraus, aktyvaus krepšininko, gebančio suteikti komandai energijos visose aikštės vietose.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

207 cm ūgio puolėjas didžiąją dalį karjeros praleido gimtojoje šalyje, o pastarąjį sezoną, atstovaudamas Bania Lukos „Borac“ komandai, vietinėse pirmenybėse per 18 mačų rinko 12,3 taško, 6,3 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 0,7 blokuoto metimo vidurkius.

Praėjusį mėnesį krepšininkas mėgino prasibrauti į galutinę dukterinės Klivlando „Cavaliers“ ekipos sudėtį, tačiau NBA G lygos komandoje neįsitvirtino.

Primename, kad „Šiauliai“ vis dar verčiasi be traumas besigydančių Cedrico Hendersono ir Siimo-Sanderio Vene, o klubą praėjusią savaitę paliko vidurio puolėjas Jordanas Brownas.

Šią savaitę Dariaus Songailos auklėtiniai sužais dvejas rungtynes namuose – trečiadienį Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) mače susirungs su „Jonava“, o šeštadienį Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, akistatoje priims Vilniaus „Rytą“.

