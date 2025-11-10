„Ilgoji pertrauka“: tobulai sustyguotas „Žalgiris“, filmo verta istorija ir LKL nusivylimai

Viešoje dalyje aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė prieš Valensijos „Valencia“ ekipą, būsimi varžovai dvigubos savaitės metu, Barselonos „Barcelona“ vyr. trenerio pasikeitimas ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio įvykiai.
Rėmėjų dalyje – pokalbis su buvusiu „Žalgirio“ vadovu Gediminu Navikausku, kur buvo papasakota daug negirdėtų istorijų, paliesta LKL klubų vadybinė darbo dalis ir kalbėta, kokias grėsmes kelia „NBA Europe“ atėjimas į Europą.
00:00 – laimėkite prizus
02:25 – „Barcos“ trenerio pakeitimas
07:35 – puiki „Žalgirio“ pergalė
19:35 – K.Evanso sugrįžimas į Eurolygą
27:42 – žibantis A.Velička ir „Neptūno“ potencialas
35:00 – „Lietkabelio“ pergalė Gargžduose
40:33 – D.Giedraičio sugrįžimas
42:50 – „Ryto“ eksperimentai
47:53 – LKL stebinantys ir nuviliantys
53:33 – už Atlanto
Rėmėjų dalyje – pokalbis su Gediminu Navikausku: negirdėtos istorijos, LKL klubų ambicijų trūkumas ir „NBA Europe“ projekto grėsmė
