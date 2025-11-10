 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: tobulai sustyguotas „Žalgiris“, filmo verta istorija ir LKL nusivylimai

2025-11-10 11:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 11:36

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Viešoje dalyje aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė prieš Valensijos „Valencia“ ekipą, būsimi varžovai dvigubos savaitės metu, Barselonos „Barcelona“ vyr. trenerio pasikeitimas ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio įvykiai.

Rėmėjų dalyje – pokalbis su buvusiu „Žalgirio“ vadovu Gediminu Navikausku, kur buvo papasakota daug negirdėtų istorijų, paliesta LKL klubų vadybinė darbo dalis ir kalbėta, kokias grėsmes kelia „NBA Europe“ atėjimas į Europą.

00:00 – laimėkite prizus

02:25 – „Barcos“ trenerio pakeitimas

07:35 – puiki „Žalgirio“ pergalė

19:35 – K.Evanso sugrįžimas į Eurolygą

27:42 – žibantis A.Velička ir „Neptūno“ potencialas

35:00 – „Lietkabelio“ pergalė Gargžduose

40:33 – D.Giedraičio sugrįžimas

42:50 – „Ryto“ eksperimentai

47:53 – LKL stebinantys ir nuviliantys

53:33 – už Atlanto

Rėmėjų dalyje – pokalbis su Gediminu Navikausku: negirdėtos istorijos, LKL klubų ambicijų trūkumas ir „NBA Europe“ projekto grėsmė

