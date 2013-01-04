Eurolygos galerija
36
Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-03-13
7
„Olympiacos“ – „Unicaja“ dvikova
2013-10-18
15
„Žalgirio“ – „Real“ dvikova
2013-10-18
9
„Barcelonos“ – „Panathinaikos“ dvikova
2013-04-25
4
„Caja Laboral“ – CSKA dvikova
2013-04-19
6
„Anadolu Efes“ – „Olympiacos“ dvikova
2013-04-19
5
„Panathinaikos“ – „Barcelona“ dvikova
2013-04-16
6
„Maccabi“ – „Real“ dvikova
2013-04-16
5
„Barcelona“ – „Panathinaikos“ dvikova
2013-04-11
6
„Olympiacos“ – „Anadolu Efes“ dvikova
2013-04-11
6
„Real“ – „Maccabi“ dvikova
2013-04-11
6
CSKA – „Caja Laboral“ dvikova
2013-04-10
6
„Barcelonos“ – „Panathinaikos“ dvikova
2013-04-09
6
„Brose Baskets“ – „Panathinaikos“ dvikova
2013-03-28
6
„Maccabi“ – „Bešiktaš“ dvikova
2013-03-28
7
CSKA – „Real“ dvikova
2013-03-28
6
„Olympiacos“ – „Maccabi“ dvikova
2013-03-22
7
„Chimki“ – „Fenerbahce Ulker“ dvikova
2013-03-22
8
„Montepaschi“ – „Olympiacos“ dvikova
2013-03-14
6
„Caja Laboral“ – „Fenerbahce Ulker“ dvikova
2013-03-14
6
„Anadolu Efes“ – „Brose Baskekts“ dvikova
2013-03-14
5
„Panathinaikos“ – „Unicaja“ dvikova
2013-03-08
7
„Bešiktaš“ – „Caja Laboral“ dvikova
2013-03-08
6
„Chimki“ – „Montepaschi“ dvikova
2013-03-08
4
„Montepaschi“ – „Fenerbahce Ulker“ dvikova
2013-02-28
8
„Real“ – „Brose Baskets“ dvikova
2013-02-28
5
„Caja Laboral“ – „Maccabi“ dvikova
2013-02-28
8
„Barcelona“ – „Chimki“ dvikova
2013-02-28
6
„Bešiktaš“ – „Olympicos“ dvikova
2013-02-28
8
„Real“ – „Alba“ dvikova
2013-02-22
9
CSKA – „Anadolu Efes“ dvikova
2013-02-22
15
„Brose Baskets“ – „Žalgirio“ dvikova
2013-02-14
12
„Real“ – CSKA klubų dvikova
2013-02-01
7
„Barcelonos“ – „Montepaschi“ dvikova
2013-01-31
31
Eurolygos mūšis: „Žalgiris“ – „Alba“
2013-01-31
10
„Anadolu Efes“ –„Žalgirio“ klubų dvikova
2013-01-25
4
„Bešiktaš“ – „Barcelona“ dvikova
2013-01-18
10
„Alba“ – „Panathinaikos“ dvikova
2013-01-16
7
„Real“ – „Žalgirio“ dvikova
2013-01-11
6
„Chimki“ – „ Barcelonos“ dvikova
2013-01-04