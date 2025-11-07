 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Europos lyga: „Aston Villa“ įveikė „Maccabi“, „Real Betis“ susitvarkė su „Lyon“

2025-11-07 00:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 00:00

„Aston Villa“ komanda UEFA Europos lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Aston Villa“ komanda UEFA Europos lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ futbolininkus.

0

Ianas Maatsenas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0.

Donyellas Malenas sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

„Aston Villa“ šiame susitikime iš viso atliko 13 smūgių, kai tuo tarpu „Maccabi“ dvigubai mažiau – vos 6.

Tuo tarpu kitame susitikime „Real Betis“ klubas namuose 2:0 įveikė „Lyon“ futbolininkus. 

Abde Ezzalzouli sužaidus pusvalandį tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Real Betis“ į priekį 1:0.

Netrukus Antony sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0. 

Antony prisidėjo prie 10 komandos pelnytų įvarčių 2025-aisiais metais.

