Kauno rajone policija paėmė neteisėtai vyro laikytą dujinį pistoletą

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 21 val. 2 min. Ežerėlio kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyro (gim. 1990 m.) namuose rado ir paėmė neteisėtai laikomą dujinį pistoletą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA