TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone policija paėmė neteisėtai vyro laikytą dujinį pistoletą

2025-08-11 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 09:25

Kauno rajone sekmadienį policija paėmė neteisėtai laikytą dujinį pistoletą.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Kauno rajone sekmadienį policija paėmė neteisėtai laikytą dujinį pistoletą.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 21 val. 2 min. Ežerėlio kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyro (gim. 1990 m.) namuose rado ir paėmė neteisėtai laikomą dujinį pistoletą. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

