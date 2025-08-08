Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Policijai paviešinus vaizdo įrašą su garsios Lietuvos influencerės vaikais – jos atsakas

2025-08-08 18:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 18:23

Nuomonės formuotojai Ievai Voveris apkaltinus policiją aplaidumu dėl smurto bylos prieš jos vaiką, Lietuvos policija paskatino žmones pačius įvertinti įvykį. Policijos atstovai pateikė ir vaizdo įrašą, kuriame matoma situacija. Netrukus į tai sureagavo pati moteris, kuri uždavė 1 klausimą savo sekėjams.

Ieva Voveris (nuotr. soc. tinklų ir Facebook)

Nuomonės formuotojai Ievai Voveris apkaltinus policiją aplaidumu dėl smurto bylos prieš jos vaiką, Lietuvos policija paskatino žmones pačius įvertinti įvykį. Policijos atstovai pateikė ir vaizdo įrašą, kuriame matoma situacija. Netrukus į tai sureagavo pati moteris, kuri uždavė 1 klausimą savo sekėjams.

8

Policijos atstovai socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas plačiai žiniasklaidoje nuskambėjęs įvykis.

Policija paviešino vaizdo įrašą

Šia situacija su savo sekėjais pasidalinusiai influencerei Lietuvos policija davė atsaką socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasidalijo kamerų įrašais: 

„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.

REKLAMA

Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip.

Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio, pastumia vaiką ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Smurtinis elgesys nėra užfiksuotas.

Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.

Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“.

Moteris uždavė klausimą

Netrukus po paviešinto policijos vaizdo įrašo, I. Voveris kreipėsi į savo gerbėjus socialiniame tinkle.

„Ar jums atrodo normalu dėti viešai?“, – klausė ji ir pabrėžė, kad policijos atstovai neatsiklausė dėl vaizdo įrašo publikavimo viešojoje erdvėje.

Instagrame žmonės galėjo atsakyti į šį užduota Ievos klausimą.

Jiems buvo pateikti šie du atsakymai: „Taip, normalu, jie dirba savo darbą“, „Nesuprantu, kodėl jums nerodė, nepalaikau“.

Moteris taip pat pateikė atsaką ir komentatoriams, kurie kaltino ją vaikų nepriežiūra.

„Aš kalta, kad vaikai vieni be priežiūros (ketvirtokas ir penktokė). Aš kalta, kad jie be šalmų. Aš kalta, kad nesivedė paspirtukų. Danielius kaltas, kad moterį užgavo. Moteris gynėsi nuo jo. Kokia netikėta atomazga“, – ironiškai rašė ji.

„Labai įdomu, į mokyklą vaikai jau patys vieni neina, tėvai veda juos, ketvirtokus-penktokus? Man pasirodė, kad dar ir mažesni eina vieni, gal tik pasirodė“, – taip pat pridūrė Ieva.

Influencerės versija skiriasi

Apie šią situacija ji anksčiau buvo pasakojusi naujienų portalui tv3.lt.

Pradėdama pasakojimą apie nemalonią situaciją, Ieva teigė, kad dažnai jos vaikai Amerikoje išeina vieni nusipirkti ledų ar priduoti butelius į taromatą. Šį kartą jos dukra su sūnumi tai nusprendė padaryti Lietuvoje.

„Mano mergaitė yra penktokė, berniukas – ketvirtokas. Tikrai jau dideli vaikai, todėl jie išėjo priduoti butelių į taromatą. Grįždami stovėjo prie perėjos, kai netikėtai viena moteris pradėjo mušti mano berniuką. Trenkė jam per žandą, tada delnu trenkė į kaktą. Išvadino jį keiksmažodžiais. Viskas įvyko vakar, 11 valandą dienos, prie pat policijos komisariato“, – jautriai pasakojo ji.

Netrukus moteris apsilankė policijos komisariate: „Nuėjus pas pareigūnus, jie pasakė, kad nuvažiuočiau į kitą komisariatą, kur bus peržiūrėtos kameros ir bus galima išsiaiškinti visą įvykį. Nuvažiavau pas kitus pareigūnus, tačiau manęs paklausė, kaip įsivaizduoju jie vykdys tyrimą, nes gyvenu užsienyje. Aš turiu išskristi penktadienį, todėl teiravosi, kaip galės apklausti mano vaikus. Aš sakiau, kad nežinau, nes nedirbu jūsų darbo. 

Viskas buvo pateikta taip, kad gal geriau nieko nedarome, nes nieko ir nepadarysime. Pamatę mano nusiminusį veidą. Kaip įmanomi tokie dalykai vidury dienos? Moteris, nuėjusi pasikalbėti su vyriausiu komisaru, pasakė, kad užves bylą ir jie viską supildys.“

r
r
2025-08-08 18:57
jai blt reikia skirti bauda o ne tai moteriskei
Atsakyti
V
V
2025-08-08 18:36
Gėda tokią mamą turėti. Iš nieko skandalą padaro, kad tik daugiau į eterį lysti. Pati vaikų kaip elgtis gatvėj neišmokyt nesugeba.
Atsakyti
Aha
Aha
2025-08-08 19:02
Apsimelavusi supermamytė. Stovėjo mat jos vaikas prie perėjos ir kažkokia moteris be niekur nieko užpuolė. Nors vaizdo įraše matosi kaip iš tikro buvo. O buvo atvirkščiai,išlepęs vaikigalis atsitrenkia važiuodamas paspirtuku į moterį. Vis pabrėžia kokie jos vaikai dideli ir savarankiški - nors net gatvės nesugeba pereiti nepažeidę krūvos eismo taisyklių ir neatsitrenkę į žmones. Turėtų atsakyti už melagingų parodymų davimą policijai,vaikų teisės turėtų pasidomėti vaikų auklėjimu,nes jei vaikas net nesugeba vienas pats gatvės pereiti tai apie ką dar bekalbėti? Kad greičiau dingtų į savo tą Ameriką ir pamirštų kelią į Lietuvą. Norėjo išpūsti muilo burbulą ir dykai pasireklamuoti,tik yla išlindo iš maišo ir pačiai įdūrė į užpakalį. Eilinė supermamytė apsijuokė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
