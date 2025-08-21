Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Eidama gatve Klaipėdoje ši moteris prikaustė žvilgsnius: negalėjo atitraukti akių

2025-08-21 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 13:25

Socialiniame tinkle it virusas išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota įspūdingai pasipuošusi moteris, kuri kaustė praeivių žvilgsnius.

„Klaipėdos miesto mada“ užfiksuota moteris (nuotr. facebook.com)
7

Socialiniame tinkle it virusas išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota įspūdingai pasipuošusi moteris, kuri kaustė praeivių žvilgsnius.

REKLAMA
3

Minėtas vaizdo įrašas užfiksuotas Klaipėdoje.

„Klaipėdos miesto mada“ užfiksuota moteris
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Klaipėdos miesto mada“ užfiksuota moteris

Išskirtinio stiliaus moteris

Socialiniame tinkle „Facebook“ vaizdo įrašu pasidalijo „Klaipėdos miesto mada“ profilis. Jame galima aptikti ne vieną tautietį ar miesto svečią, kuris yra pasipuošęs stilingiausiai drabužių deriniais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Minėta paskyra pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota moteris, kuri gatvėje vedžiojo šunį.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, internautai atkreipė dėmesį į išskirtinį moters stilių: pasipuošusi rožinės spalvos suknele, skrybele, dideliais akiniais nuo saules ir masyviais papuošalais.

REKLAMA

Prie suknelės moteris priderino tos pačios medžiagos rankinę/maišą.

Internautai liko sužavėti jos išskirtiniu stiliaus pojūčiu.

„Wow, kokia ekstravagantiška ponia. Ji tiesiog puiki“, – rašė vienas.

„Nuostabi ponia“, – pridūrė kitas

„Išskirtinė ir tuo žavi“, – brūkštelėjo dar vienas internautas

Tiesa, buvo ir tokių, kurie ir kiek sukritikavo moterį: „Naktiniai gerai atrodo.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų