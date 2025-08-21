Eidama gatve Klaipėdoje ši moteris prikaustė žvilgsnius: negalėjo atitraukti akių

Minėtas vaizdo įrašas užfiksuotas Klaipėdoje.
Išskirtinio stiliaus moteris
Socialiniame tinkle „Facebook“ vaizdo įrašu pasidalijo „Klaipėdos miesto mada“ profilis. Jame galima aptikti ne vieną tautietį ar miesto svečią, kuris yra pasipuošęs stilingiausiai drabužių deriniais.
Minėta paskyra pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota moteris, kuri gatvėje vedžiojo šunį.
Tiesa, internautai atkreipė dėmesį į išskirtinį moters stilių: pasipuošusi rožinės spalvos suknele, skrybele, dideliais akiniais nuo saules ir masyviais papuošalais.
Prie suknelės moteris priderino tos pačios medžiagos rankinę/maišą.
Internautai liko sužavėti jos išskirtiniu stiliaus pojūčiu.
„Wow, kokia ekstravagantiška ponia. Ji tiesiog puiki“, – rašė vienas.
„Nuostabi ponia“, – pridūrė kitas
„Išskirtinė ir tuo žavi“, – brūkštelėjo dar vienas internautas
Tiesa, buvo ir tokių, kurie ir kiek sukritikavo moterį: „Naktiniai gerai atrodo.“
