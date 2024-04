Antroji karjera – atletai, kurie girtis gali ne tik laimėjimais sporte, bet ir moksliniais laipsniais

Lietuvoje yra ne vienas pavyzdys, kai atletai šalia savo profesionalaus sportininko karjeros derina ir „antrąją“ karjerą.

Pavyzdžiui, irkluotoja Viktorija Senkutė yra pasakojusi, kad darbas informacinių technologijų sektoriuje jai netgi išgelbėjo sportinę karjerą.

„Aš pradėjau dirbti dėl to, kad neturėjau iš ko pragyventi. Tuometinis federacijos vadovas su taryba nusprendė, kad esu neperspektyvi sportininkė, neapsimoka ant manęs leisti pinigus ir pan. Nebeturėjau finansavimo ir federacijos, ir LTOK, kai mokėdavo 300 eurų stipendiją.

Išėjo taip, kad reikėjo susirasti darbą ir kai jį radau, supratau, kad sportas nėra visas gyvenimas. Visi sportininkai mes esame ir žmonės. Tas darbas man suteikė ne tik finansinį stabilumą, bet ir pasitikėjimą savimi, kad aš galiu daug daugiau ir jei man nepasiseks su sportu, nieko tokio“, – pasakojo V. Senkutė.

Taip pat savo istorija taip pat pasidalinusi penkiakovininkė Ieva Serapinaitė taip pat sportą derina su kitu darbu.

Savo kišenėje 29-erių penkiakovininkė jau turi du diplomus: kineziterapeutės ir sporto industrijų vadybininkės. Tiesa, kineziterapijos užsiėmimų sportininkė šiuo metu neveda – dėl aktyvios sportinės karjeros ji paprasčiausiai tam neturi laiko.

Užsienyje taip pat yra daugybė pavyzdžių, kai sportininkai turi dažnai ir niekaip su sportu nesusijusius diplomus, o kai kurie – net ir daktaro laipsnius, kurie nesutrukdė sukurti geros sportinės karjeros.

Naujienų portalas tv3.lt pateikia keletą sėkmingų sportininkų pavyzdžių, kurie krimto sunkius mokslus universitetuose.

Legendinis krepšininkas dėl galimybės žaisti NBA paliko universitetą, tačiau pažadėjo savo mamai, kad sugrįš ir pabaigs bakalauro studijas. Sportininkas vėliau ne tik ištęsėjo šį pažadą, tačiau mokslus krimto dar ne vienerius metus.

2005 m. Fynikso universitete jis baigė magistro studijas, o baiginėdamas savo krepšininko karjerą pradėjo rašyti ir edukologijos daktaro disertaciją. 2012 m. Sh. O’Nealas įgijo žmogiškųjų išteklių vystymo edukologijos daktaro laipsnį.

Atlantos „Hawks“ vyr. treneris taip pat neapsiribojo tik karjera krepšinyje. Studijuodamas Duke’o universitete jis žaidė krepšinio komandoje įžaidėju bei įgijo dvigubą filosofijos ir politikos mokslų magistro laipsnį. Vėliau jis taip pat gavo ir teisės daktaro laipsnį tame pačiame prestižiniame universitete.

Ši Austrijos dviratininkė taip pat gali didžiuotis daktaro laipsniu. 2011 m. Vienos universitete austrė baigė matematikos bakalauro studijas, vėliau Kembridže baigė ir magistro studijas, o 2016 m. Katalonijoje apgynė daktaro disertaciją. Visi šie mokslai jai nesutrukdė siekti sportinių aukštumų, o 2020 m. olimpinėse ji tapo čempione.

Tituluotas Burkina Faso trišuolininkas yra olimpinių žaidynių bronzos medalininkas, pasaulio čempionate iškovojęs visų prabų medalius.

Savo sportinės karjeros metu Prancūzijoje sportininkas baigė elektronikos, elektros energijos ir automatikos magistro studijas. Iškart baigęs šias studijas jis ėmėsi rašyti daktaro disertaciją, o ją sėkmingai apgynė 2023 m. – tais pačiais metais, kai tapo pasaulio čempionu.

Vladimiras yra 1996 m. olimpinių žaidynių čempionas, taip pat du kartus tapo pasaulio sunkaus svorio bokso čempionu. Vitalijus 1995 m. pasaulio čempionate iškovojo sidabro medalį. Abu boksininkai broliai iš Ukrainos Kyjivo universitete yra įgiję sporto mokslų daktaro laipsnius.

Dar vienas NBA žaidėjas, savo karjerą leidęs tokiose komandose kaip Indianos „Pacers“ ar Niujorko „Knicks“, taip pat turi ir teisininko diplomą. Tiesa prestižinį Harvardo universitetą L. Elmoras baigė jau po savo sportininko karjeros, tačiau vėliau nuo krepšinio nenutolo ir komentavo įvairias rungtynes. Taip pat buvo Karjerą baigusių NBA žaidėjų asociacijos prezidentas.

