Eurolyga pasidalijo buvusių krepšininkų ir Novako Džokovičiaus prognozėmis finalo ketvertui

Tenisininkas N. Džokovičius dar vis tiki, kad Belgrado „Partizan“ žais lemiamose kovose, o taip pat įvardijo, kad tose kovose bus ir Atėnų „Panathinaikos“, Monako „AS Monaco“ ir Pirėjo „Olympiacos“ ekipos.

Emanuelis Ginobili prognozuoja, kad finalo ketverte atsidurs Madrido „Real“, Barselonos „Barcelona“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Bolonijos „Virtus“.

Tuo tarpu NBA rungtyniaujantis Bogdanas Bogdanovičius finalo ketverte mato „Real“, „Barcelona“, „Fenerbahče“ ir Vitorijos „Baskonia“.

Ekpe Udoh mato pusfinalyje „Real“, „Barcelona“, PAO ir „AS Monaco“.

Tyrese‘o Rice‘o ketvertas – „Real“, „Fenerbahče“, „Barcelona“ ir „AS Monaco“.

NBA taip pat rungtyniaujantis Aleksandras Vezenkovas atidavė duoklę buvusiai komandai Pirėjo „Olympiacos“, taip pat „Real“, PAO ir „Fenerbahče“.

Mike‘as Batiste‘as Berlyne mato „Real“, „Panathinaikos“, „Virtus“ ir „Fenerbahče“.

Tuo tarpu Luka Dončičius išskyrė „Real“, OLY, „Fenerbahče“ ir PAO.

