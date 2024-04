NBA blizgantis Domantas Sabonis – apie nesureikšmintus rekordus, ištrintus socialinius tinklus ir Ispanijos rinktinės viliones

Šiame sezone lietuvis vidutiniškai renka po 19,5 taško, atkovoja po 13,8 kamuolio ir atlieka po 8,3 rezultatyvaus perdavimo.

Tuo tarpu jo atstovaujama Sakramento „Kings“ kovoja dėl geresnių pozicijų Vakarų konferencijoje. Dabar iki reguliariojo sezono pabaigos yra likę keturios rungtynės, o D. Sabonio atstovaujama komanda rikiuojasi aštuntoje vietoje, kuri garantuoja žaidimą įkrintamosiose.

Tiesioginį bilietą į atkrintamąsias garantuoja šeštoji pozicija, o iki jos lietuvio klubui trūksta tik vienos pergalės.

Primename, kad šį sezoną „Kings“ komandos rezultatai kiek prastesni, kadangi praėjusiais metais ši komanda Vakaruose užėmė trečią vietą.

Žinomo ESPN žurnalisto Adriano Wojnarowskio tinklalaidėje „Woj Pod“ apsilankęs lietuvis papasakojo apie sėkmingą sezoną ir atskleidė, kad jaunystėje sulaukė kvietimo iš Ispanijos rinktinės.

„Visi tikisi daugiau iš mūsų, nori daugiau. Bet ir mes patys jaučiame, kad galime padaryti daugiau. Tačiau šis sezonas yra visiškai kitoks, nes turime nemažai traumų. Tačiau ir kalbant apie turnyro lentelę – praėjusį sezoną su 48 pergalėmis buvome treti ir paskutiniuose mačuose galėjome leisti sau pailsėti, tačiau šį sezoną galime turėti tiek pat laimėjimų, bet kaunamės dėl savo gyvybės“, – bendraudamas su ESPN žurnalistu teigė D. Sabonis.

Lietuvis prisiminė ir savo karjeros pradžią ir atskleidė, kad būdamas paauglys sulaukė pasiūlymo iš Ispanijos rinktinės.

„Kai buvau 14 metų, vyko kažkokia stovykla, jie kvietė mane į ją atvykti, bet tėtis griežtai uždraudė šį klausimą, jis pasakė, kad vasarą turėsiu vykti į Lietuvą“, – besijuokdamas kalbėjo lietuvis.

Primename, kad Lietuvos krepšinio rinktinei D. Sabonis atstovauja nuo 2015-ųjų, kai pasidabino Europos čempionato sidabru.

Pats D. Sabonis šį sezoną atrodo solidžiai, jis ne tik fiksuoja puikius vidurkius, bet ir gerina lygos rekordus.

Primename, kad jis neseniai pagerino Kevinui Love’ui priklausiusį rekordą, kai užfiksavo 54-is dvigubus dublius paeiliui. Iš viso šiame sezone lietuvis yra surinkęs 74 dvigubus dublius.

Domantas Sabonis' 74th double-double of the season ties Moses Malone for the most double-doubles in a season since 1980-81.



He joins Malone as the only players to reach 74 or more double-doubles in a season since 1978-79:



Moses Malone – 77 (1978-79)

Moses Malone – 74… pic.twitter.com/gfE5rco194