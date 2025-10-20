Žinomo futbolininko šeimoje – skaudi netektis

Kaip skelbia „Daily Mail“, jaunas vyras žuvo po traktoriaus avarijos kaimo vietovėje netoli šeimos ūkio Viltšyre, Anglijos pietuose.
„Esame sugniuždyti ir neapsakomai liūdni“
„Mūsų šeima yra tikrai priblokšta ir visiškai sugniuždyta dėl mūsų mylimo sūnaus ir atsidavusio brolio Harley netekties.Jis buvo aukso berniukas su užkrečiančia šypsena – ši netikėta tragedija paliks didžiulę tuštumą visų, kurie jį pažinojo, širdyse“, – rašoma šeimos pareiškime.
„Ramus, stiprus ir nepaprastai geros širdies žmogus. Mes be galo didžiuojamės tuo, kokiu jaunu vyru jis tapo – darbščiu, atsakingu, kupinu iniciatyvos.Harley visada bus mūsų šviesi žvaigždė. Ilsėkis ramybėje, mūsų brangus sūnau ir broli. Tavęs niekada nepamiršime“, – pridūrė artimieji.
Traktorius, kuriuo važiavo Harley, galėjo sprogti
Pasak žiniasklaidos, nelaimė įvyko praėjusią savaitę, kai Harley, valdydamas traktorių, prarado jo kontrolę – manoma, kad transporto priemonės padanga sprogo važiuojant kaimo keliu.
Į nelaimės vietą buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos, tačiau vaikino gyvybės išgelbėti nepavyko.
Harley gyveno netoli Marlborough miestelio Viltšyre ir vadovavo savo įkurtai įmonei Harley Pearce Agricultural Service, teikusiai žemės ūkio paslaugas aplinkiniuose ūkiuose.
Tėvas – futbolo legenda
Harley tėvas Stuartas Pearce’as (63 m.) yra viena ryškiausių Anglijos futbolo legendų – per savo karjerą jis 78 kartus atstovavo Anglijos rinktinei, o klubų lygiu sužaidė daugiau nei 700 rungtynių.
Baigęs futbolininko karjerą, jis tapo treneriu – yra vadovavęs „Manchester City“ ekipai ir buvo Didžiosios Britanijos futbolo rinktinės treneris 2012 m. olimpinėse žaidynėse Londone.
