Klaipėdoje išprievartauta 14-metė: aiškėja, kur ji yra dabar

Vaiko teisių gynėjai informaciją apie galimą seksualinio smurto prieš nepilnametę atvejį, gavo ketvirtadienio rytą iš policijos.
„Šiuo metu vaikas yra saugus, juo rūpinasi artimieji. Nedelsiant reaguojame, aiškinamės situaciją, vaikui ir šeimai užtikrinsime visą reikalingą pagalbą. Aktyviai bendradarbiaujame su teisėsauga“, – komentuoja Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Iki šių metų liepos – 238 seksualinio smurto prieš vaikus atvejai
Vaiko teisių gynėjai primena, kad seksualinis smurtas vis dar išlieka viena sudėtingiausiai atpažįstamų smurto rūšių. Tačiau pavojai gali tykoti visur.
„Svarbu pastebėti, kad didžioji dalis – apie 80 proc. seksualinio smurto prieš vaikus atvejų įvyksta vaiko artimiausioje aplinkoje, kai vaikas patiria šeimos narių, vaikui pažįstamų žmonių nederamą elgesį. Visgi vaikai su seksualinio pobūdžio pavojais susidurti gali ir kitur, pavyzdžiui, internete, socialiniuose tinkluose, kur suaugusieji gali užmegzti ryšį su vaikais, siekdami jais pasinaudoti.
Kur kas saugesni tėvai jausis, jeigu žinos, kur ir su kuo jų vaikai leidžia laiką, pažins vaikų draugus. Abipusis pasitikėjimas tarp tėvų ir vaikų nėra garantija, kad vaikas bus apsaugotas nuo visų pavojų, bet kai šeimoje yra kalbamasi atvirai, o vaikas žino, kad visada bus priimtas, suprastas ir nebus smerkiamas, tikrai ženkliai sumažins rizikas“, – sako G. Noliūtė.
Vaiko teisių gynėjų turimais duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti 238 galimo seksualinio smurto prieš vaikus atvejų, praėjusiais metais tokių buvo 375, 2023 m. – 384.
Pernai galimai nuo seksualinio smurto nukentėjo 70 berniukų ir 305 mergaitės, o 2023 m. 59 berniukai ir 325 mergaitės.
Vardija, į ką būtina atkreipti dėmesį
Anot vaiko teisių gynėjų, vaiko patirtą arba patiriamą, matomą aplinkoje,r taip pat jį paveikiantį seksualinį smurtą, signalizuoja tam tikras konkrečiam arba tokio amžiaus vaikui nebūdingas elgesys.
„Tad patariame atkreipti dėmesį, jeigu: vaiko žaidimas su kitais vaikais tapo seksualizuotas, ne pagal amžių žinios ir žodynas apie seksą, vaikas pradėjo šalintis kažkurio žmogaus ir pan. Vyresnis vaikas gali tapti uždaras, pradėti šalintis bendraamžių, nebesidomėti iki tol mėgtomis veiklomis ir pan.“, – perspėja G. Noliūtė.
Todėl vaikus, pasak specialistės, būtina nuo mažens ugdyti suvokimą apie save ir savo kūną, tai yra, kad jis priklauso tik jam ir be jo paties sutikimo niekam nevalia jo liesti.
„Derėtų mokyti vaiką atpažinti savo kūno ribas, vaikas turėtų žinoti, ką daryti, kai susiduria su kito žmogaus nemaloniu ir netinkamu elgesiu, prisilietimais, veiksmais“, – sako G. Noliūtė.
„Kviečiame visuomenę būti neabejingais ir pranešti dėl bet kokių įtarimų apie vaiko galimai patiriamą ar patirtą smurtą, tik kartu galime užtikrinti saugią vaikystę“, – priduria ji.
Klaipėdoje išprievartauta 14-metė
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį buvo gauta informacija, kad šeštadienį, apie 18 val., Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo nepilnametę, gimusią 2011 metais.
Apie įvykį pareigūnams pranešė mergaitės tėvai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepilnametės seksualinio prievartavimo.
Įtariamasis kol kas nesulaikytas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.
Kilus klausimams, žmonės kviečiami pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 8 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant bendruoju pagalbos numeriu 112.
