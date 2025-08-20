Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
21
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Eilėse pas gydytojus žmonės laukia pusę metų ir metus: „Nusiunti žmogų ir nežinai, kada jis grįš“

2025-08-20 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 19:30

Valstybės kontrolės duomenys atskleidžia – net trys iš keturių Lietuvos gyventojų skundžiasi, kad yra priversti laukti pas medikus eilėse. Gyventojai atviri – tenka laukti ir kelis mėnesius, ir pusę metų. Nepaisant to, vos 7–8 procentai pacientų naudojasi išankstinės registracijos sistema.

Valstybės kontrolės duomenys atskleidžia – net trys iš keturių Lietuvos gyventojų skundžiasi, kad yra priversti laukti pas medikus eilėse. Gyventojai atviri – tenka laukti ir kelis mėnesius, ir pusę metų. Nepaisant to, vos 7–8 procentai pacientų naudojasi išankstinės registracijos sistema.

REKLAMA
21

O ir medikų krūviai viršija normas – Valstybės kontrolė užfiksavo ir atvejų, kai gydytojai dirba po beveik tris etatus ar net keliose įstaigose vienu metu. Sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, kad tiek eilių, tiek medikų krūvio problema yra kompleksiška.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Pacientai pasakoja, kiek laiko turi laukti, kad patektų pas gydytojus:

„Pažiūrėkit – tuščia. – Tuščia? – Reikia laukt pusę metų.“

„Registruojuosi per e. sveikatą, kai gaunu siuntimą, patenku praktiškai per dvi savaites pas visus specialistus. – Jeigu nesiregistruotumėt internetu, manot, kad užtruktumėt ilgiau? – Manau, kokie, nu, žinau, kaip žmonės pasakoja – keturi mėnesiai ir dar ilgiau.“

REKLAMA
REKLAMA

„Kineziterapijai, pavyzdžiui, tai šeimos gydytoja paskiria, tai po poros mėnesių patenki pas tą.“

REKLAMA

„Pas specialistus tai prisieina laukt ir porą savaičių, ir trejetą, ir mėnesį.“

Vienoje iš Vilniaus poliklinikų sutikta 84-erių Marija atėjo pas traumatologą dėl klubų skausmo. Tiesa, ir jai teko palaukti eilėje.

„Labai didelės eilės prie procedūrų. Nu, tai ir porą mėnesių ir visaip išeina, jo, kol sulaukiu. Tai ir kenčiu, ir geriu nuskausminamus, ir visa kita“, – skundėsi senjorė Marija.

REKLAMA
REKLAMA

Trys ketvirtadaliai gyventojų laukia eilėse

Šeimos gydytojai pastebi, kad kai tenka pacientus siųsti pas specialistus, pavyzdžiui, pas kardiologus, pulmonologus, eilės užsitęsia net iki pusės metų ar metus.

„Susiduriu su ta problema, kad nusiunti žmogų ir nežinai, kada jis grįš su rezultatais. Viskas yra nusitęsiama, lėtinės ligos tęsiasi, gydymą skiriam pagal savo galimybes, o žmogui kartais užkertam tą galimybę sužinoti kažką naujo apie savo ligą“, – teigė šeimo gydytoja Rūta Miškinytė-Hudson.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valstybės kontrolės duomenimis, net 3 iš 4 apklaustų gyventojų tikina, kad tenka laukti eilėse pas gydytojus, kai 2018 m. apie tokias patirtis kalbėjo 55 procentai.

„Žmonės nemato visų galimų laikų vienoj bendroj sistemoj – tai reiškia, kad jie praranda galimybę pasižiūrėti, o gal kitoj savivaldybėj yra gydytojas, gal yra patogesnis laikas“, – sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.

REKLAMA

Pas gydytojus dažniausiai registruojasi telefonu

O Valstybės kontrolės vertinimas atskleidžia ir liūdną tendenciją – vos 7 pacientai iš 100 naudojasi išankstine pacientų registravimo informacine sistema, kuri turi padėti pasirinkti greičiausią ar patogiausią vizito laiką. O pas gydytojus vis dar dažniausiai registruojamasi telefonu – tai daro 42 procentai apklaustų gyventojų.

REKLAMA

„Kaltinami mūsų tie senjorai, kurie nemoka naudotis gerai internetu, o jie pagrindiniai mūsų pacientai ir yra. Mes negalim dabar padaryti taip, kad žmogus žinotų, kur šiandien iš jo esamo taško keliose gydymo įtaigose galima kuo greitesnė pagalba“, – teigė Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof. Liutauras Labanauskas.

„Nebuvo skiriama dėmesio tam, nebuvo tas klausimas aktualus ir prioritetinėse darbotvarkėse žmonių, kurie dirbo prie šito klausimo. Mes įpareigosime ir jau įpareigojome per savo dokumentus visas Lietuvos gydymo įstaigas atidaryti tą registravimosi galimybę per išankstinę pacientų registravimosi sistemą“, – teigė laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti Marija Jakubauskienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gydytojai dirba nežmoniškais krūviais

Negana to, daugiau nei pusė apklaustų gydymo įstaigų atskleidžia, kad jų specialistai patiria didžiulį darbo krūvį. Užfiksuotas net 41 atvejis, kai gydytojų krūvis viršijo Darbo kodekso leidžiamą pusantro etato.

„Matome, kad gydytojai dirba ir po 2,75 etato, taip pat matom, kad yra gydytojai, kurie dirba 6–12 įstaigų. Šitoj vietoj labai rimtas dalykas yra specialistų trūkumas ir kaip organizuojamas jų darbas“, – tikino I. Segelovičienė. 

REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad eilių problema yra užsitęsusi nuo praėjusių valdančiųjų ir yra kompleksiška. O kaip ją spręs, sako štai taip.

„Tos siauresnio pobūdžio priemonės labai tikslingos – yra išankstinio registravimo sistemos taikymas, tų keturių mėnesių registravimosi pas gydytoją laikotarpio atvėrimas, pacientams nuotolinės konsultacijos, kontrolės mechanizmai, kurie apima nuo perpsėjimų, įspėjimų iki licenzijų apribojimų“, – teigė M. Jakubauskienė.

Valstybės kontrolės duomenimis, gydytojų specialistų vizito ilgiau nei mėnesį laukė Radviliškio, Jonavos, Ignalinos rajono, Vilniaus miesto gyventojų dalis.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISAS TV3 ŽINIAS ŽIŪRĖKITE ČIA:

Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Jūroje skęstantį berniuką išgelbėjęs Aistis: „Iš pradžių nebuvo lengva suprasti“
Rugpjūčio 21 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste pastebėtas dronas
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Net ir gydytojus sukrėtęs įvykis Kaišiadoryse: „Emocijos neeilinės, su drebuliu, su visom žmogiškom ašarom“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Ukrainoje kariaujantis indėnas Kosmosas: „Ką daro Rusija, yra panašu į tai, kas nutiko mano tautai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Gyventojus papiktino triukšmas pačiame Vilniaus centre: „Turiu nuojautą, kad civilinės apsaugos sirenos nėra tokios garsios“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Koalicijos dėlionė: aiškėja, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką: „Viskas brangsta, tai neturiu iliuzijų, kad bus pigiau“
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidentu Gitanu Nausėda
Rugpjūčio 20 d. TV3 Žinios. Lenkijos gyventojai apie kaime nukritusį droną: „Išbėgome į lauką ir... karas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis pokalbį su Donaldu Trumpu vadina geriausiu, kokį yra turėjęs
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės kaimynai papasakojo, kaip sužinojo apie jos pareigas: nesitikėjo, kad gali tapti premjere
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Už Ukrainą vienas po kito kovoja pensininkai – savanoriškai kariauja net po insulto
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Dovilė Šakalienė nuo gynybos pirkimų sprendimų nenusišalino? Aiškėja naujų detalių
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Siūlo Lietuvos gynybai kurti pusę mlrd. eurų kainuosiančią „dronų sieną“: „Dabar kariauja ne pėstininkai, o „geimeriai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinės „Maisto banko“ pratybos – Kalvarijų gyventojus nustebino netikėtu pranešimu
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Bėgdami nuo gaisro, gyventojai paliko savo gyvulius likimo valiai: grįžus vaizdas sukrėtė
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kodėl galėjo užsiliepsnoti traukinio vagonas: ugniagesiai tokio atvejo nepamena
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą perkelia gražiausią šalies bažnyčią
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus toliau tįsta – tenka laukti ir pusmetį: pasakė, kaip to išvengti
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Prasti popieriai Lietuvos siuvykloms – per dvejus metus šalyje jau bankrutavo 30 siuvyklų
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Lietuviai atostogoms pinigus taško į kairę ir į dešinę: didžiausi išlaidūnai – jaunimas
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Alytaus sveikatos priežiūros centrą palieka 17 gydytojų: „Tai nėra demaršas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sunkios dienos ūkininkams: šių metų javapjūtė daug gero nežada
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Tėvas ir sūnus iš Tailando siuntėsi „sausainius“: dabar abiems gresia iki 12 metų kalėjimo
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Regionų ligoninėse – katastrofiška situacija: nėra kam gydyti žmonių, situacija tik blogės
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Daugiau nei 80 metų po žeme slėptas varpas vėl suskambo Antašavos bažnyčioje: „Gal gyventojų padaugės, prišauks varpai“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Klaipėdos uostas rado būdą, kaip kovoti su rusų skleidžiamais GPS trikdžiais
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sveikatos patikra moksleiviams – gydytojai stebi liūdną tendenciją: problemų turi „praktiškai kas antras“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Neįprasta Aušros rutina – kas vakarą keliauja maitinti išgelbėto bebriuko: „Mamos instinktas“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. 10 pridėtų balų „išgelbėjus“ vieną studentų kartą, nudegti gali kitos: esame akligatvyje
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino politikų keliones į Rusiją: „Visada reikia galvoti, bet ką darant“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Vežėjai dyzelino traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Planuojama gynybos linija pasienyje – tik idėjos stadijoje: „Taip neturėtų būti“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
REKLAMA
Augis
Augis
2025-08-20 20:07
3 mėnesius laukiau dermotologo konsultacijos dabar išpjauti apgama turėsiu laukt pusantrų metų.50 metu moku didžiausius mokesčius ir sulaukiau tokio medicininio aptarnavimo. Gėda.
Atsakyti
kiek klaidų
kiek klaidų
2025-08-20 19:57
tv3 dirbtinis intelektas rašo straipsnius turbūt
Atsakyti
Zosei
Zosei
2025-08-20 21:04
tu, dziaukis kad to psd bbd nepadvigubuna.. Tokio vagiu psd bbd mokescio , nera niekur Europoje..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų