  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga: tikimės dirbti koalicijoje

2025-08-13 11:15 / šaltinis: BNS
2025-08-13 11:15

Sutikti su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybine grupe atvykęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga sako besitikintis gauti kvietimą dirbti valdančiojoje koalicijoje.

Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)

5

„Pirmiausia, tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas kažkokias, jeigu tas kvietimas oficialus bus išsakytas. Ir tada matysim. Mes, kaip aš esu sakęs, jeigu tai yra oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, tada turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – žurnalistams trečiadienį sakė A. Veryga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes iš karto nekeliam kažkokių ypatingų sąlygų, norime priminti savo programinius dalykus tam tikrus, kurie mums yra svarbūs, apie juos pasikalbėti, pamatyti, ar mes galime rasti sutarimą“, – pažymėjo jis.

Kaip rašė BNS, atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui su jo Ministrų kabinetu, valdantieji socialdemokratai iš naujo susitinka su dabartiniais ir potencialiais koalicijos partneriais aptarti galimą tolesnį darbą kartu.

Šią savaitę LSDP derybinė grupė jau susitiko su „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.

