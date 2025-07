„Kai šalį valdo Trumpas, žymūs sportininkai nėra aukščiau įstatymo“: Jake'o Paulo varžovas areštuotas po kovos

Nuo šios kovos nepraėjus nė savaitei, JAV imigracijos ir sienos apsaugos pareigūnai suėmė Meksikos boksininką. Šiuo metu norima skubos tvarka išsiųsti J. C. Chavezą jaunesnįjį iš šalies.

Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo departamentas (DHS) teigia, kad J. C. Chavezas į Meksiką bus išsiųstas todėl, kad yra išduotas orderis. Boksininkas įtariamas tuo, kad dalyvavo organizuoto nusikalstamumo struktūrose, prisidėjo prie neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis.

„Valdant prezidentui Trumpui, niekas nėra aukščiau įstatymo – įskaitant pasaulinio garso sportininkus“, – sakė DHS atstovė Tricia McLaughlin.

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.



He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and… pic.twitter.com/c4QeRVpCEr