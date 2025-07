Thurmanas kritikuoja Ennisą ir menkina Stanionį: „Pergalė prieš Stanionį nieko nereiškia“

„Nežinau, kas darosi su „Bootsu“, jog jis vis nepriima gerų kovų pasiūlymų. Girdėjau, kad kova su Ortizu neįvyko, tas pats buvo ir su kova prieš Teofimo. Su manimi tokių problemų nekiltų. Atsiųskite man kovos kontraktus, galiu kautis su jais abiem. Aš vis dar neturiu jokios kovos kontrakto. Kur mano sutartis? Atsiųskite man jas abi.

Tada, kai padarysiu tai, ko nenorėjo „Bootsas“, galėsite man atsiųsti ir jį patį. Brolau, tu galvoji, kad nugalėjęs Stanionį kažką pasiekei gyvenime? Vaiki, tu tikrai manai, kad kažką pasiekei? Tas vyrukas stovi ringe taip pat, kaip skamba jo pavardė. Stanionis. Jis tiesiog stovėjo ištiesęs kojas. Negi tu galvoji, kad aš nepasipriešinčiau tau rimčiau? Nepaisant visko, žmonės vis tiek matė, kad Ennisas praleido smūgius. Tiesiog iki šiol tuos smūgius atlikdavo netinkami boksininkai.

Žmogau, aš sugrįžau. Laikas nustoti žaisti šituos žaidimus“, – „Mill City Boxing“ eteryje aiškino K. Thurmanas.

Keith Thurman CALLS OUT JARON “Boots”

Ennis but according to sources KEITH WAS RECENTLY SENT A OFFER TO FIGHT BOOTS AND HAS NOT ACCEPTED THE OFFER YET🚨



Send me Boots, you think beating Stanionis means you did something? All he did was “stand” flat footed like his name#Boxing pic.twitter.com/KnQfbq1pSl