E.Atamanas: duokite man Šenguną PAO ekipoje, nugalėsiu „Rockets“

Arti trigubo dublio liko Alperenas Šengunas – 28 minutės, 23 taškai (8/9 dvitaškių, 7/10 baudų metimų), 12 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 3 klaidos ir 40 naudingumo balų.
Po dvikovos Atėnų „Panathinaikos“ treniruojantis E.Atamanas pareiškė, kad jeigu A.Šenguną turėtų savo ekipoje, nugalėtų jo dabartinę komandą Hjustono „Rockets“.
„Jeigu išimtumėme vieną žvaigždę iš NBA komandos, daug Eurolygos klubų jas nugalėtų. Nėra toks didelis skirtumas tarp NBA ir Eurolygos ekipų. Žinau, kad dabar ne tik Europoje, bet ir JAV žmonės stebi Eurolygą. Jeigu Šenguną turėčiau PAO gretose, 100 proc. nugalėtume „Rockets“ ekipą“, – pareiškė specialistas.
Šeštadienį turkų laukia dvikova su Portugalijos rinktine.
