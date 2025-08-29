Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

E.Atamanas: duokite man Šenguną PAO ekipoje, nugalėsiu „Rockets“

2025-08-29 17:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 17:47

Europos čempionate antrąją pergalę iškovojo A grupės lydere trumpam tapusi Turkija (2/0). Ergino Atamano auklėtiniai Rygoje 92:78 nugalėjo Čekiją (0/2).

E.Atamanas nemato didelio skirtumo tarp NBA ir Eurolygos (BNS nuotr.)

Europos čempionate antrąją pergalę iškovojo A grupės lydere trumpam tapusi Turkija (2/0). Ergino Atamano auklėtiniai Rygoje 92:78 nugalėjo Čekiją (0/2).

0

Arti trigubo dublio liko Alperenas Šengunas – 28 minutės, 23 taškai (8/9 dvitaškių, 7/10 baudų metimų), 12 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, 3 klaidos ir 40 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dvikovos Atėnų „Panathinaikos“ treniruojantis E.Atamanas pareiškė, kad jeigu A.Šenguną turėtų savo ekipoje, nugalėtų jo dabartinę komandą Hjustono „Rockets“.

„Jeigu išimtumėme vieną žvaigždę iš NBA komandos, daug Eurolygos klubų jas nugalėtų. Nėra toks didelis skirtumas tarp NBA ir Eurolygos ekipų. Žinau, kad dabar ne tik Europoje, bet ir JAV žmonės stebi Eurolygą. Jeigu Šenguną turėčiau PAO gretose, 100 proc. nugalėtume „Rockets“ ekipą“, – pareiškė specialistas.

Šeštadienį turkų laukia dvikova su Portugalijos rinktine.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

