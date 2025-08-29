Lietuvių palaikymą jaučiantis M.Lo: apie „Žalgirio“ profesionalumą ir D.Nowitzkio įtaką

32-ejų vokietis šią vasarą prisijungė prie Kauno „Žalgirio“ ir spėjo pajusti ryšį su Lietuva. Dėl šios priežasties jam šeštadienio mačas bus ypatingas.
„Žinoma, – paklaustas, ar mačas su Lietuva bus ypatingas, nedvejodamas atsakė M.Lo. – Visada su Lietuva žaisti yra smagu, laukia labai gera atmosfera. Aš mėgaujuosi žaisti gerose atmosferose. Tokios rungtynės visada yra ypatingos.“
Pats M.Lo per pirmus du susitikimus fiksuoja solidžią statistiką Europos čempionate – 11,5 taško, 5,5 rezultatyvaus perdavimo ir 17 naudingumo balų statistiką. Visgi žalgirietis pirmiausia džiaugiasi komandos žaidimu.
„Jaučiuosi gerai, žaidžiame aiškiu stiliumi, jaučiame vis geresnį ritmą“, – Krepsinis.net sakė M.Lo.
– Ar yra žinių dėl Alexo Mumbru?
– Esu ne tas žmogus, kuris turi atsakymus. Reikia klausti komandos gydytojų. Girdime, kad jis jaučiasi vis geriau ir dabar svarbiausia, jog jis atsigautų. Sveikata yra svarbiausia.
– Ko tikitės iš rungtynių su Lietuva?
– Labai geros atmosferos. Lietuvos sirgaliai visada atsineša daug aistros, tad atmosfera bus tikrai geresnė nei per pirmus du mačus. Lietuva taip pat yra gera komanda.
– Koks jausmas susidurti su lietuviais sirgaliais?
– Nuostabus. Jaučiu jų palaikymą net tokiame turnyre, kur mes esame oponentai.
– Ar spėjai sulaukti žinučių iš naujų komandos draugų?
– Čia sutikau kelis būsimus komandos draugus, šiek tiek viešbutyje pašnekėjome. Gera juos matyti.
– Ar Nielsas Giffey'us papasakojo kažką apie „Žalgirį“?
– Taip, apie aistrą, profesionalumą klubo ir organizacijos. „Žalgiris“ žaidžia daug metų Eurolygoje ir daug žaidėjų žino apie jų profesionalumą ir suteikiamas sąlygas.
– 105,5 taško vidurkis per pirmus du mačus. Ar puolimas bus kertinis dalykas mače su Lietuva?
– Ir gynyba, ir puolimas. Viskas susideda, turime sužaisti solidžias rungtynes, jei norime nugalėti geras komandas.
– Ar rytojaus mačas bus dėl pirmos vietos grupėje?
– Pamatysime, kaip kitos rungtynės susiklostys, kaip atrodys likę oponentai.
– Klausimas apie visą Vokietijos krepšinį. Dabar turite didžiulį talentą, nors prieš 15–20 metų Dirkas Nowitzki stokojo pagalbos. Kiek jo įtaka lėmė, kad šiandien turite tokią komandą?
– Taip, geras klausimas. Taip, jis yra žmogus, kuris padarė krepšinį geriau matomu, vienas geriausių visų laikų krepšininkų. Augant ir žinant, kad vokietis taip žaidžia NBA padarė didelį indėlį mūsų sportui. Dabar turime gerą kartą, galvoju, kad Vokietija visada buvo kažkiek nuvertinama Europoje, bet mes sugebėjome parodyti save ir turime tuo didžiuotis. Manau, kad tai tęsis, matant, kiek jaunų talentų turime. Tikiuosi, kad dabar vaikai gauna jau mūsų teigiamą įtaką. Tai turi tęstis.
