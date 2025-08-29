Jamie Carragheris: „Newcastle“ turėtų parduoti Alexanderį Isaką, kad išvengtų Torreso scenarijaus“

Pasak apžvalgininku dirbančio buvusio „Liverpool“ gynėjo, klubas turėtų parduoti švedą dar šią vasarą, o tokį sprendimą jis grindžia asmenine patirtimi.
„Manau, „Newcastle“ turėtų parduoti Alexanderį Isaką. Savo nuomonę remiu ne noru matyti jį Liverpulyje, bet patirtimi. Mes išgyvenome panašią situaciją su Fernando Torresu. Jis liko klube iki sausio, tačiau tie keturi–penki mėnesiai buvo košmaras visiems – komanda tik ir laukė, kada tik galės atsikvėpti ir atsisveikinti,“ – sakė J. Carragheris.
Specialistas paaiškino, jog panašiose situacijose žaidėjo ir klubo interesai ilgainiui išsiskiria. A. Isakas nori žaisti aukščiausiame lygyje bei kovoti dėl titulų, tačiau „Newcastle United“ dar nėra pasirengę mesti iššūkio didiesiems. Tokios aplinkybės, pasak J. Carragherio, dažnai apsunkina darbą tiek treneriams, tiek likusiai komandai.
Galiausiai J. Carragheris priminė, jog vilkinamos derybos ir nusivylusių žaidėjų laikymas klube dažnai sukelia pernelyg daug sunkumų.
„Kai žaidėjas nenori būti komandoje, procesas tampa sudėtingas visiems. Tokiose situacijose greitas išsiskyrimas naudingas ir klubui, ir pačiam futbolininkui.“
Priminsime, jog A. Isakas atsisako padėti savo komandai ir siekia persikėlimo į „Liverpool“, o „Newcastle“ iki šiol atsisako jį paleisti.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!