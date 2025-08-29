Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rezultatyvių perdavimų karaliai! Skrajojusi rinktinė pamušė Jugoslavijos rezultatyvių perdavimų rekordą

2025-08-29 18:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 18:38

Lietuvos rinktinė antrajame Europos čempionato mače penktadienį užfiksavo įspūdingą pasiekimą. Ne tik 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) sutriuškino Juodkalnijos rinktinę, bet ir pagerino visų laikų rezultatyvių perdavimų rekordą Europos čempionatų istorijoje.

Ne itin įtemptoje B grupės dvikovoje Rimo Kurtinaičio vyrai dviženkliu taškų skaičiumi atitrūko dar pirmajame ketvirtyje ir iš viso per vakarą surinko net 35 rezultatyvius perdavimus. 

Rekordas ilgą laiką priklausė tuometinei Jugoslavijai (33), kuri tokį pasiekimą užfiksavo dar 2001 metais. 

Antras išbandymas Europos čempionate: Lietuva – Juodkalnija
FOTOGALERIJA. Antras išbandymas Europos čempionate: Lietuva – Juodkalnija

Spindėjo Rokas Jokubaitis

Labiausiai prie šio pasiekimo prisidėjo įžaidėjas Rokas Jokubaitis, kuris per 22 minutes pelnė 21 tašką (7/14 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), ir atliko net 12 rezultatyvių perdavimų.

Dvigubą dublį mažeikiškis jau buvo surinkęs trečiojo kėlinio pradžioje (16 taškų ir 10 rez. perdav.) ir sužaidė vienas geriausių savo rungtynių atstovaudamas šalies rinktinę.

Dar 5 rezultatyvius perdavimus pridėjo Arnas Velička, Margiris Normantas – 4, o po tris dar trys žaidėjai.

Pirmajame mače prieš britus rinktinė parklupdė kitą ilgametį rekordą, atkovodama net 57 kamuolius.

Visas Lietuvos ir Juodkalnijos rungtynes tiesiogiai žiūrėkite: 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

