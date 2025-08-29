Rezultatyvių perdavimų karaliai! Skrajojusi rinktinė pamušė Jugoslavijos rezultatyvių perdavimų rekordą

Ne itin įtemptoje B grupės dvikovoje Rimo Kurtinaičio vyrai dviženkliu taškų skaičiumi atitrūko dar pirmajame ketvirtyje ir iš viso per vakarą surinko net 35 rezultatyvius perdavimus.
Rekordas ilgą laiką priklausė tuometinei Jugoslavijai (33), kuri tokį pasiekimą užfiksavo dar 2001 metais.
Antras išbandymas Europos čempionate: Lietuva – Juodkalnija (27 nuotr.)
Lietuva – Juodkalnija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Labiausiai prie šio pasiekimo prisidėjo įžaidėjas Rokas Jokubaitis, kuris per 22 minutes pelnė 21 tašką (7/14 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), ir atliko net 12 rezultatyvių perdavimų.
Dvigubą dublį mažeikiškis jau buvo surinkęs trečiojo kėlinio pradžioje (16 taškų ir 10 rez. perdav.) ir sužaidė vienas geriausių savo rungtynių atstovaudamas šalies rinktinę.
Dar 5 rezultatyvius perdavimus pridėjo Arnas Velička, Margiris Normantas – 4, o po tris dar trys žaidėjai.
Pirmajame mače prieš britus rinktinė parklupdė kitą ilgametį rekordą, atkovodama net 57 kamuolius.
