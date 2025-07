Keistą pergalę iškovojęs Catterallas įtraukė Stanionį tarp norimų varžovų

J. Catterallui ši pergalė garantavo IBF tarpkontinentinį ir laisvąjį WBA tarptautinį pusvidutinio svorio kategorijos titulus.

31-erių metų J. Catterallas pademonstravo saugią, jam būdingą atsargią kovos taktiką, kontroliavo eigą nerizikuodamas, tačiau nė vienas kovotojas nesiėmė didesnių veiksmų pergalei užsitikrinti.

Šeštajame raunde sportininkai susidūrė galvomis. Abu patyrė kirstines žaizdas, tačiau J. Catterallo – virš dešiniojo antakio – buvo akivaizdžiai rimtesnė.

Jack Catterall beats Harlem Eubank by technical decision after a cut from a clash of heads 🩸 #CatterallEubank



pic.twitter.com/FR6W2ZtJ4a — BOXRAW (@BOXRAW) July 6, 2025

Po raundo abu kovotojai buvo apžiūrėti ringo gydytojo ir atrodė, kad kova bus tęsiama. Visgi prasidėjus septintajam raundui teisėjas Bobas Williamsas vėl pasitarė su mediku ir nusprendė kovą nutraukti. Buvo peržiūrėtos teisėjų kortelės, kuriose visi trys teisėjai pergalę skyrė J. Catterallui – 69:65, 69:66 ir 69:66.

„Kova klostėsi taip, kaip ir tikėjausi. Sistemingai jį laužiau, – sakė J. Catterallas. – Tai nebuvo būdas, kuriuo norėjau laimėti.“

Pirmą kartą kovodamas pusvidutiniame svoryje, J. Catterallas pripažino palengvėjimą po pergalės. Tai buvo pirmas laimėjimas po nesėkmės prieš Arnoldą Barbozą jaunesnįjį šių metų pradžioje, kuri kainavo galimybę kovoti dėl pasaulio čempiono titulo lengvojo pusvidutinio svorio kategorijoje.

Tuo tarpu legendinio britų boksininko Chriso Eubanko vyresniojo sūnėnas H. Eubankas patyrė pirmąjį karjeros pralaimėjimą. Tai buvo jo 22-oji profesionali kova. 31-erių atletas iškart pareikalavo revanšo, teigdamas, kad „buvo pakeliui į įspūdingą pergalę nokautu“.

Psichologinis žaidimas prasidėjo dar prieš kovos pradžią skelbiantį gongą, kai J. Catterallas nusiuntė Conorą Benną, kurį balandį įveikė H. Eubanko pusbrolis Chrisas Eubankas jaunesnysis, patikrinti varžovo rankų aprišimo.

„Nenorėjau to praleisti, – per nejaukų susitikimą replikavo C. Bennas, o grįžęs į J. Catterallo rūbinę pranešė: „Jo galva jau nebelaiko.“

H. Eubankas nervingai šypsojosi, o J. Catterallas, kaip ir tikėtasi, dominavo pirmuosiuose raunduose dėl geresnio techninio pasirengimo ir ringo pojūčio, nors visiškai iniciatyvos neperėmė.

H. Eubankas retkarčiais pataikydavo pavienius smūgius, tačiau buvo aišku, kad jis nusileidžia patyrusiam varžovui.

Tačiau abu kovotojai nugriuvo trečiajame raunde, o dar kartą – šeštajame. Būtent tada įvyko atsitiktinis susidūrimas galvomis, po kurio H. Eubankas dar smogė J. Catterallui į pakaušį.

Dėl kirstinės žaizdos, kova buvo nutraukta likus 59 sekundėms iki septintojo raundo pabaigos ir 5 tūkst. žiūrovai pradėjo švilpti.

WHAT A TURN OF EVENTS ‼️



JACK CATTERALL GETS THE DECISION WIN 😱#CatterallEubank pic.twitter.com/ViAwfoHlTn REKLAMA REKLAMA REKLAMA July 5, 2025

Po kovos vadybininkas Eddie Hearnas atmetė revanšo galimybę ir pareiškė, kad J. Catterallas žengs link kovos dėl pasaulio čempiono diržo.

Saudo Arabijos pramogų vadovas Turki Alalshikhas socialiniame tinkle „X“ rašė: „Čia ne Tomas ir Džeris, čia Džeris prieš Džerį. Čia ne boksas, ką aš žiūriu“, o į tai sureagavo ir pats J. Catterallas, kuris teigė, kad užgijus žaizdai, toliau tobulės.

„Daugiau studijuosiu Haney ir Šakuro kovas ateityje. Klausykit, norint būti boksininku, reikia priimti bet kokią kritiką. Vakar laimėjau, bet ne taip, kaip norėjau, todėl leisime žaizdai užgyti ir grįšiu į salę toliau tobulėti. Tačiau neapsigaukite – kovosiu su bet kuo, be jokių išlygų“, – rašė J. Catterallas.

Į tai atsakė ir buvęs profesionalus boksininkas Tony Bellewas, kuris pagyrė J. Catterallą ir teigė, kad jam reikia pajėgaus varžovo.

„Viskas priklauso nuo varžovų, čempione... Manau, tau reikia kovos su pačiu agresyviausiu ir aukščiausiai reitinguotu varžovu ar čempionu – jūs abu ištrauktumėte vienas iš kito geriausią versiją! Kova su Prograisu ir dvikova su Tayloru, mano nuomone, buvo nuostabios“, – rašė T. Bellewas.

Galiausiai J. Catterallas įvardino keturis norimus kovotojus, o pirmasis tarp jo paminėtų – lietuvis Eimantas Stanionis, kuris kovos rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje, tačiau jo varžovas dar nėra paskelbtas.

„Stanionis, (Subrielis) Matiasas, Ryanas Garcia, Gijasovas, bet kas“, – rašė J. Catterallas.

Šiuo metu E. Stanionis WBA pusvidutinio svorio kategorijos reitinge rikiuojasi 2-as, Šachramas Gijasovas – 1-as, Ryanas Garcia – 4-as, o S. Matiasas – nereitinguotas ir kovoja lengvojo pusvidutinio svorio kategorijoje, kurioje anksčiau kovėsi pats J. Catterallas.