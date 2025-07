Manny Pacquiao ir Mario Barriosas pasiruošę WBC pusvidutinio svorio čempiono kovai: abu be problemų įveikė svėrimų procedūrą

46-erių metų M. Pacquiao sieks prisijungti prie Bernard’o Hopkinso ir George’o Foremano kaip vienintelių kovotojų, tapusių pasaulio čempionais būdami vyresni nei 45-erių.

M. Pacquiao svėrė 146,8 svaro, o M. Barrios – 146,2 svaro.

All set for Manny Pacquiao's ring return. ⚖️ #PacquiaoBarrios pic.twitter.com/BrIhDOTXS7

⚖️ Manny Pacquiao vs Mario Barrios weigh-in results:



🇵🇭 Manny Pacquiao - 146.8lbs

🇺🇸 Mario Barrios - 146.2lbs



✅ All set for their WBC welterweight title fight tomorrow night in Las Vegas. pic.twitter.com/mt79x9mJ81

