Dustinas Poirier ir Maxas Holloway stojo į paskutinę akistatą

Visa renginio atmosfera sukurta aplink D. Poirier karjeros pabaigą, o per iškilmingus penktadienio svėrimus „The Diamond“ sulaukė audringo palaikymo iš sirgalių.

„Myliu jus visus, – sakė D. Poirier. – Myliu tave, Luiziana. Kokia garbė padėti pirštines ten, kur viskas prasidėjo – čia, Luizianoje. Tai – tikra garbė. Ačiū, kad sekėte mano kelią. Myliu jus visus.“

Beloved by all 🫶@DustinPoirier is ready for the last trip to the Octagon in front of his home state!



[ #UFC318 | LIVE TOMORROW 10pmET on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/G2iIQrPUOZ

REKLAMA