Paulo Costa keistas elgesys „UFC 318“ spaudos konferencijoje sukėlė nerimą gerbėjams

Buvęs pretendentas į vidutinio svorio čempiono diržą P. Costa šiame turnyre kausis su rusu Romanu Kopylovu (14-3).

Nors iš pradžių per spaudos konferenciją brazilas atrodė puikiai, tačiau vėliau, kai jam buvo užduotas klausimas apie galimą būsimą kovą su Chamzatu Čimajevu, gerbėjai išvydo keistą P. Costos elgesį.

Kai tik buvo užduotas klausimas, P. Costa ėmė nekontroliuojamai drebėti, trūkčioti ir šokinėti vietoje.

Atsakydamas jis sunkiai kalbėjo, painiojo žodžius, darė pauzes, trynė veidą ir toliau nevalingai trūkčiojo.

Paulo Costa says he has ‘unfinished business’ with Khamzat Chimaev:



“After this fight I’m gonna send a message for him.” 😳



🎥 @ufc #UFC318pic.twitter.com/QraTMkxAZV