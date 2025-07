Dustinas Poirier paskutinį kartą lipo ant UFC svarstyklių

Nors M. Holloway ginamas BMF čempiono titulas bus pastatytas ant kortos penkių raundų kovoje, tai nėra tradicinis čempiono diržas, todėl abiems kovotojams buvo taikoma viena svaro tolerancija, kaip ir įprastose ne čempioniškose kovose.

M. Holloway svėrė 155 svarus.

🥹 We really witnessed Dustin Poirier grow up in the octagon.



From a 21 year old kid to a 36 year old veteran. pic.twitter.com/xfvHcVUcbD — Home of Fight (@Home_of_Fight) July 17, 2025

Visi 28 į „UFC 318“ turnyrą užregistruoti kovotojai be didesnių problemų įveikė svorio ribas. Vienintelis Robertas Valentinas turėjo naudotis užsklanda, kad galėtų nusiimti drabužius ir įtilpti į limitą.

Paulo Costa ant svarstyklių žengė priešpaskutinis, tačiau atitiko reikalavimus – 185 svarai. Tiek pat svėrė ir jo varžovas Romanas Kopylovas.

Pagrindinė korta (nuo 5 val. ryto)

Maxas Holloway (155) – Dustinas Poirier (156)

Paulo Costa (185) – Romanas Kopylovas (185)

Kevinas Hollandas (170) – Danielis Rodriguezas (170)

Dano Ige (145) – Patricio Pitbullas (145)

Michaelas Johnsonas (155) – Danielis Zellhuberis (156)

Pagrindinė preliminarioji programa (nuo 3 val. ryto)

Kyleris Phillipsas (135) – Vinicius Oliveira (135)

Marvinas Vettori (186) – Brendanas Allenas (185)

Francisco Prado (170) – Nikolajus Veretennikovas (169)

Ateba Gautier (185) – Robertas Valentinas (186)

Ankstyvoji preliminarioji programa (nuo 1 val. nakties)

Adamas Fugittas (171) – Islamas Dulatovas (171)

Jimmy Crute'as (205) – Marcinas Prachnio (205)

Ryanas Spannas (252) – Lukasz Brzeski (242)

Brunno Ferreira (186) – Jacksonas McVey (185)

Carli Judice (125) – Nicolle Caliari (126)