Oficialu: WBA reitingavo Jake'ą Paulą

Antradienį J. Paulas buvo įtrauktas į naujausią 2025 m. birželio WBA „cruiserweight“ svorio kategorijos (iki 200 svarų arba 90,718 kg) pasaulio reitingą ir jam buvo skirta 14-oji vieta.

Dabartinis WBA pasaulio „cruiserweight“ čempionas yra meksikietis Gilberto „Zurdo“ Ramirezas (48-1, 30 nokautų), kuris tuo pačiu turi ir WBO čempiono diržą.

Tą patį vakarą, kai J. Paulas nugalėjo 39-erių J. Chavezą jaunesnįjį, kuris iki penktojo raundo pabaigos buvo pataikęs vos devynis smūgius, G. Ramirezas vieningu teisėjų sprendimu (117:110, 115:112, 115:112) įveikė Yunielį Dorticosą bei apgynė WBA ir WBO čempiono diržus.

„Noriu rimtesnių varžovų – noriu tapti pasaulio čempionu, – po savo dvyliktosios karjeros pergalės pareiškė 28-erių J. Paulas.

Vienintelį pralaimėjimą jis patyrė 2023 m., kai nusileido britui Tommiui Fury. Iki šiol tai vienintelis aktyvus profesionalus boksininkas, su kuriuo J. Paulas buvo kovojęs.

„Zurdo“ atrodė lėtas kaip š**as. Su juo būtų lengvas darbas“, – sakė J. Paulas.

Nepaisant ambicingų J. Paulo pareiškimų, jo iki šiol sutiktų visų 13-os varžovų vidutinis amžius yra net 39-eri metai. Be T. Fury, kiti profesionalai, su kuriais jis kovėsi, buvo Mike'as Tysonas, Ryanas Bourlandas, Andre Augustas ir dabar – J. Chavezas jaunesnysis. Šis ketvertas vidutiniškai yra 41-erių metų amžiaus.

Be to, šie keturi profesionalūs varžovai iki kovos su J. Paulu buvo mažai aktyvūs: J. Chavezas jaunesnysis per pastaruosius 3 metus ir 6 mėnesius buvo kovojęs tik kartą, R. Bourlandas – vieną sykį per 5 metus, o A. Augustas – vos vieną sykį per ketverius metus.