Usyko pergalė gerokai papildys Ukrainos biudžetą

Dar prieš kovą buvo paskelbta, kad boksininkai dalinsis beprotišką maždaug 203 mln. JAV dolerių prizinį fondą. O. Usykui aitteko apie 132 mln. JAV dolerių, o D. Dubois – apie 71 mln.

O. Usyko pergalė – gera žinia ne tik jo gerbėjams, bet ir visai Ukrainai. Anot teisininko Andrejaus Ševčenkos , Ukrainos biudžetas pasipildys 25,8 mln. JAV dolerių.

„Visų pirma, Oleksandras turės sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Jis siekia 18 proc., tad tai sudarys 23,8 mln. JAV dolerių. Dar reikia priskaičiuoti vadinamąjį karinį mokestį, kuris sieks apie 2 mln. JAV dolerių. Taigi, iš viso Ukrainos biudžetas pasipildys 25,8 mln. JAV dolerių“, – sport.ua sakė A. Ševčenka.

O. Usyką sveikino pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis , pabrėžęs, kad boksininko pergalės įkvepia visą šalį.

He has done it again @usykaa!

An undisputed champion. A legend. One of our own.



Thank you for the strength and inspiration you give to the whole country with every victory.

Thank you for stepping into each fight with Ukraine in your heart.



Congratulations on the win — to you,… pic.twitter.com/mbtwMcmrst