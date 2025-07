46-erių bokso legendos Manny Pacquiao sugrįžimas į ringą: kokias galimybes turi prieš Mario Barriosą ir kodėl vis dar tiki pergale

Kai gegužės pabaigoje „Prime Video“ kameros laidai „Gloves Off“ sekė M. Pacquiao „MGM Grand“ viešbutyje į spaudos konferenciją, gyva legenda niūniavo pažįstamos dainos priedainį.

„Forever young! – dainavo M. Pacquiao. – Noriu būti... amžinai jaunas.“

Ši 1984 metų vokiečių grupės „Alphaville“ daina M. Pacquiao atveju tapo savotišku šūkiu, paremtu viltimi. Jis ją ne kartą niūniavo ir per pasirengimą kovai „Wild Card“ bokso salėje Los Andžele, kur jam vėl vadovavo garsusis treneris Freddie Roachas.

Aštuionių svorio kategorijų čempionas, kuris neseniai buvo įtrauktas ir į Tarptautinį bokso šlovės muziejų, po penkerių metų pertraukos meta save tiesiai į gilius vandenis.

Vis dėlto, kai „Gloves Off“ kameros nutraukė sceną su dainuojančiu M. Pacquiao ir perėjo prie kadrų, kaip jis smūgiuoja pagalvėles salėje, mikrofonai užfiksavo, kaip „PacMan“ tyliai kartoja sau motyvuojantį šūkį: „Amžius – tai tik skaičius, amžius – tai tik skaičius. Tu gali tai padaryti.“

M. Pacquiao su šia kova pasieks rekordą pagal kovų skaičių „MGM Grand Garden“ legendiniame ringe ir aplenks Floydą Mayweatherį. Sirgaliai, stebėsiantys šią kovą tikisi išvysti tai, apie ką svajoja: kad jų mylimas kovotojas atsuks laiką atgal ir sugrąžins tą nostalgiją į laikus, kai visi buvome jaunesni, drąsesni ir tikėjome ateitimi.

„Priežastis, kodėl grįžau į boksą, yra ta, kad supratau – vis dar galiu kovoti, – sakė M. Pacquiao. – Vis dar turiu tą aistrą, vis dar turiu greitį. Esu Dievo palaimintas. Jaučiu laimę širdyje, kad galiu sugrįžti ir vėl kovoti Las Vegase. Tai gera, tai yra tai, ko aš noriu.

Ši pergalė labai svarbi, nes ji bus įkvėpimas jauniems žmonėms – ne tik boksininkams, bet visiems, kurie turi svajonių. Nors man 46-eri, jeigu vis dar svajoji – tu gali tai įgyvendinti.“

Tačiau ar tai tikrai taip paprasta? O gal M. Pacquiao, laikydamasis tų pačių didžiulių svajonių ir ambicijų, kurios iš paauglio, pardavinėjusio vogtas cigaretes Filipinuose, jį pavertė pasauline žvaigžde, dabar kartoja tą pačią klaidą kaip daugelis legendinių čempionų – grįžta į jaunų vyrų sportą?

Iš vienos pusės, grįžimas į kovą su aktyviu čempionu jo sportinės formos pike būnant 46 metų atrodo absurdiškai.

Nors 2019 metais M. Pacquiao pribloškė pasaulį, kai būdamas 40-ies įveikė Keithą Thurmaną ir tapo vyriausiu pusvidutinio svorio čempionu istorijoje, po dvejų metų jis grįžo į ringą prieš Yordenį Ugasą, kuris pakeitė traumą patyrusį Errolą Spence'ą, ir atrodė kaip savo paties šešėlis, pralaimėjęs teisėjų sprendimu.

Po to 2022 metais, vos surinkęs 6 proc. balsų ir triuškinamai pralaimėjęs prezidento rinkimus Filipinuose, M. Pacquiao 2023-ųjų vasarą grįžo į ringą neapgalvotame parodomajame mače svorio kategorijoje iki 160 svarų prieš Rukiją Anpo – kovoje jis atrodė fiziškai nepasiruošęs ir nesugebėjo sulaikyti kur kas stambesnio 28-erių metų kikboksininko.

Tačiau iš kitos pusės – mes kalbame apie M. Pacquiao. Žmogų, kuris tapo profesionalu tais pačiais metais, kai gimė M. Barriosas ir kuris sugebėjo pakilti nuo 108 iki 154 svarų, visą kelią išlaikydamas smūgio jėgą.

„Jeigu kalbėtume apie bet kurį kitą kovotoją – tikimybė, kad jis bus konkurencingas, būtų praktiškai lygi nuliui, – „CBS Sports“ sakė buvęs pasaulio čempionas svorio kategorijoje iki 140 svarų Chrisas Algieri, kuris pats 2014 metais pralaimėjo M. Pacquiao. – BetM. Pacquiao – tai kažkas ypatingo. Jis yra vienintelis toks. Nebuvo ir nebus kito M. Pacquiao. Kai galvoji nostalgiškai – jeigu kas nors ir gali tai padaryti, tai greičiausiai būtent jis.

Ar manau, kad tai realu? Nežinau. Turime daug neatsakytų klausimų.“

Pirmadienio kovotojų susitikime M. Pacquiao atvirai pasakojo, kaip jo kūnui ir protui reikėjo šios ketverių metų pertraukos – juk boksuotis jis pradėjo vienuolikos, profesionalu tapo 1995-aisiais, o visus likusius metus neturėjo nė vienų metų be kovos. Net kalbėdamas apie prastą pasirodymą prieš Y. Ugasą 2021 metais – tą patį kovotoją, kurį M. Barriosas nugalėjo ir pasiuntė į pensiją 2023-aisiais – jis turėjo paaiškinimą.

„Kova su Y. Ugasu – tai buvo baisiausi mėšlungiai mano karjeroje, – sakė M. Pacquiao. – Po trijų raundų viskas taip sustingo, kad negalėjau judėti. Jaučiausi taip, tarsi neturėčiau kojų.“

Nors tai gali skambėti kaip pasiteisinimas, antrąją savo karjeros pusę M. Pacquiao nuolat lydėjo blaškymasis tarp dviejų didžiųjų jo gyvenimo aistrų – politikos ir labdaros.

Jis neatrodė elitinės sportinės formos, kai 2017 metais pralaimėjo prieštaringu teisėjų sprendimu Jeffui Hornui Australijoje, tačiau vėlesniais metais atgimė ringe, nugalėdamas Lucasą Matthysse, Adrieną Bronerį ir K. Thurmaną. Ar galime tą patį pasakyti ir apie pasirengimą kovai su Y. Ugasu, kai M. Pacquiao buvo kritikuojamas, kad grįžo į boksą tik norėdamas sulaukti dėmesio prieš savo prezidentinę kampaniją?

Keisčiausia, kad nepaisant 46-erių metų amžiaus, daugelis bokso pasaulyje tiki, jog M. Pacquiao vis dar gali pateikti staigmeną, ypač jei atkeliaus į ringą tokios formos, kaip prieš K. Thurmaną. Didelę reikšmę tam turi ir tai, kad M. Barriosas laikomas įveikiamu čempionu, kurio pasirodymai elitiniame lygyje (tarp jų ir pralaimėjimai prieš K. Thurmaną bei Gervontą „Tanką“ Davisą) nebuvo itin įtikinami.

„Jei kalbėtume apie Manny prieš 10 metų, sakyčiau, kad Barriosas jam – tobulas varžovas, – sakė C. Algieri. – Jis stipriai remiasi į priekinę koją, per mažai varijuoja smūgiu iš distancijos. Jis dažnai įsivelia į atvirą kovą ir yra pažeidžiamas kairiuoju „jab‘u“ – tai matėme ir anksčiau. Bet mes nekalbame apie aukščiausios formos M. Pacquiao – mes kalbame apie 46-erių metų M. Pacquiao.

Barriosas yra 30-ies, fizinės formos pike. Jis tvirtas vaikinas, perėjęs kelias svorio kategorijas ir išsaugojęs savo smūgio galią. Dažnai pasižymi nokdaunais. Jis aukštas, ilgarankis, manau, aukščiausias varžovas, su kuriuo kada nors kovėsi M. Pacquiao. Jis turi gerą kairįjį kablį, ypač į korpusą. Jam patinka kontaktas – jis tikras meksikietiško stiliaus karys.“

M. Barriosas nebekovojo nuo tada, kai praėjusį lapkritį per Jake'o Paulo ir Mike'o Tysono turnyrą „Netflix“ platformoje, sukovojo lygiosiomis su patyrusiu varžovu Abeliu Ramosu, o tai buvo nusivylimą kėlęs pasirodymas.

„Tai nebuvo mano mėgstamiausias pasirodymas, – sakė M. Barriosas. – Buvo daug įvairių problemų tame pasirengimo etape. Galbūt Manny ir jo komanda pamatė silpną vietą. Iškart po tos kovos sulaukėme skambučio. Manau, jie pamatė įveikiamą stilių – dėl to ir esame čia. Nežinau, ar tai buvo komplimentas, ar įžeidimas, kad M. Pacquiao pasirinko mane grįžimo kovai. Kovos vakarą noriu priversti jį pasigailėti šio pasirinkimo.“

M. Barriosas sako tikintis, kad M. Pacquiao bus pavojingas pradžioje, bet mano, jog antroje kovos pusėje persvarą įgis jaunystė. Ir jei tik pasitaikys proga – nesudvejos.

„Tai bus arba jis, arba aš – nesvarbu, koks amžius... Jei tik jį sužeisiu, nedvejosiu“, – sakė M. Barriosas.

M. Pacquiao vis dar turi vieną stipriausių smakrų bokso istorijoje, o smūgio jėga – tai, kas dažniausiai išeina paskutinis. Todėl jis dar gali būti konkurencingas, jei tik užteks fizinio pasirengimo. C. Algieri atkreipė dėmesį į pirmą žingsnį – greitą atakos pradžią ir gebėjimą sparčiai uždaryti distanciją. Be to, M. Pacquiao stiprybė – prisitaikymas.

„Pacquiao ringo suvokimas buvo aukščiausio lygio, – sakė C. Algieri. – Jis prisitaikydavo geriau nei bet kuris, prieš kurį esu stovėjęs. Tai ir leidžia tikėti, kad jis dar gali tai padaryti. Jis visada prisitaikydavo, kai keisdavosi jo kūnas. Ilgai kovojantys sportininkai privalo tai daryti. Pažiūrėkite į Bernardą Hopkinsą – jis 40-ies buvo visai kitas kovotojas nei 20-ies. Daugiau smegenų, daugiau apgaulės, daugiau taktikos – M. Pacquiao visa tai turi savo arsenale.

Jeigu Manny vis dar turi tą pirmą žingsnį, jei dar gali paleisti kairįjį „jabą“ per centrą – mes turime kovą. Bet jei matysime, kad jis nelaiko pusiausvyros, yra su sulėtėjusiomis kojomis – laukia labai ilga naktis.“

Jeigu M. Pacquiao pateiks staigmeną, jis prisijungs prie tokių vardų kaip Bernardas Hopkinsas, George'as Foremanas ar Archie Moore'as – čempionų, kurie tęsė savo karjeras atėję į ketvirtą dešimtį. Bet jei paklausi M. Pacquiao, kaip jis tai padarys, berniukiška šypsena ir žibančios akys vėl grįžta prie šūkio, kurį jis kartojo visą stovyklą: „Forever Young“.

„Galia ir greitis vis dar yra. Ugnis mano akyse. Galiu pasakyti – aš grįžau, – sakė M. Pacquiao. – „Manny Pacquiao visada pilnas staigmenų. Nuo tada, kai atvykau į Ameriką, visada atnešdavau netikėtumų. Visi tie mūšiai.. Aš mėgstu atnešti staigmenų. Aš jau buvau profesionalas, kai jis gimė, bet esmė ta, kad mano bokso laikas dar nesibaigė.“