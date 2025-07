Katie Taylor ir Amanda Serrano prieš trečią tarpusavio kovą stojo į intensyvią akistatą

Prieš būsimą kovą K. Taylor pareiškė, kad jai jau nusibodo „verkšlenimai ir skundai“ iš A. Serrano pusės po dviejų itin artimų kovų.

Prieš trečiąjį susitikimą varžovės trečiadienį akis į akį susitiko spaudos konferencijoje Niujorke.

„Faktas tas, kad aš turiu 2 pergales ir nei vieno pralaimėjimo prieš ją, – sakė K. Taylor. – Nuomonės yra nuomonės, bet faktai yra faktai. Man jau atsibodo jūsų komandos skundai ir verkšlenimai.“

Paskutinį kartą K. Taylor A. Serrano nugalėjo praėjusių metų lapkritį Teksase, kai visi trys teisėjai kovą matė airės naudai rezultatu 95:94.

Vis dėlto po kovos kilo nemažas triukšmas – A. Serrano per interviu „Netflix“ platformoje apkaltino K. Taylor tyčiniais smūgiais galva.

„Vienintelis dalykas, kuris svarbus – aš prieš ją laimiu 2:0, – kalbėjo K. Taylor. – Ir aš planuoju išlaikyti šią seriją.“

Paklausta, ką planuoja patobulinti šioje kovoje, A. Serrano atsakė: „Naudosiu galvą – bet ne taip, kaip ji buvo naudojama prieš mane.

Veiksime protingiau, dirbsime išmaniau. Dėl šios kovos iš tiesų ruošiausi labai išmaniai ir manau, kad galiu išeiti kaip nugalėtoja.“

Per paskutinę jų kovą A. Serrano ketvirtajame raunde turėjo gilų pjūvį virš akies, bet buvo nurodyta, kad tai įvyko po atsitiktinio smūgio galva.

Tuo metu K. Taylor aštuntajame raunde buvo atimtas taškas po kelių įspėjimų dėl veiksmų galva.

Savo ruožtu A. Serrano paklausė K. Taylor, kodėl ši ryžosi trečiajai kovai, rizikuodama savo pergalių serija.

„Aš vėl imuosi šios kovos, nes man patinka šis iššūkis, – atsakė K. Taylor. – Noriu didžiausių kovų.

Nesvarbu, kad turiu 2 pergales, noriu imtis pačių didžiausių iššūkių, pačių svarbiausių kovų moterų bokse, o po paskutinės mūsų kovos ši vis dar yra svarbiausia moterų bokso kova.

Todėl ir ėmiausi jos. Kodėl nepriimti šio iššūkio dar kartą? Aš tikiu, kad galiu vėl ją nugalėti. Dėl to ir sutikau vėl kovoti.“

Pirmoji jų kova įvyko 2022 m. taip pat „Madison Square Garden“ arenoje, o tada K. Taylor pergalę šventė skirtingu teisėjų sprendimu (96-93, 97-93, 94-96).

Lietuvos laiku ši kova vyks šeštadienį 5.00 val.

