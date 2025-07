Danielio Dubois revanšas prieš Oleksandrą Usyką: ar pavyks nuversti nenugalimą čempioną?

Šie kovotojai jau buvo susitikę prieš dvejus metus. Tąsyk D. Dubois du kartus buvo pasiųstas į nokdauną ir galiausiai sustabdytas devintajame raunde – vos kelių sekundžių pritrūko, kad jis atsistotų laiku. Tai buvo skaudi naktis britui, o po vidurnakčio skambėjo itin aštrūs klausimai apie jo norą tęsti karjerą.

Paaiškėjo, kad D. Dubois kovoti visgi nori – po to jis iškovojo tris pergales iš eilės, visas – techniniu nokautu, ir visose, ko gero, buvo laikomas autsaideriu. Tai išgelbėjo jo reputaciją sporte, kuriame ribos neretai peržengiamos dėl asmeninių interesų. D. Dubois taip pat iškovojo pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą.

Šeštadienį „Wembley“ stadione jis vėl susikaus su O. Usyku – šįkart ant kortos bus visi keturi pasaulio sunkiasvorių čempiono diržai. Tai revanšas, kuris po to skaudaus vakaro Lenkijos ringe atrodė kaip neįmanomas sapnas.

Tačiau dabar drąsiai kalbama, kad šįkart D. Dubois nokautuos O. Usyką. Jų pirmoje kovoje penktajame raunde kilo daug diskusijų, kai O. Usyk parkrito nuo smūgio į korpusą – problema ta, kad, teisėjo ir, kaip rodo pakartojimai, daugelio nuomone, smūgis pirmiausia kliudė neleistiną kūno vietą. Jis pataikė ties diržo linija, kuri bokse neretai tampa interpretacijų ir klaidų objektu. Diskusijos dėl to smūgio – ar jis buvo legalus, nelegalus, tyčinis ar atsitiktinis – iki šiol nesibaigė ir greičiausiai niekada nesibaigs.

O. Usyk sėdėjo susirietęs, raukėsi ir vartė akis – nuo smūgio iki kovos pratęsimo praėjo tiksliai 3 minutės ir 48 sekundės. Teisėjas leido O. Usykui atsigauti – tai numatyta taisyklėse, jei sportininkas gauna smūgį žemiau leistinos ribos. Be to, raunde dar buvo likusios 2 minutės ir 31 sekundė, tačiau D. Dubois nesugebėjo pasinaudoti momentu, kai kova atsinaujino. Jis buvo per sekundę, per vieną smūgį, per centimetrą nuo pergalės, bet paleido šansą. O. Usykas atlaikė raundą, laimėjo kitą ir devintajame viską užbaigė. D. Dubois paliko ringą palūžęs.

D. Dubois tvirtina, kad šįkart turi, kuo įveikti O. Usyką

Po to įvyko rimtos diskusijos, o 2023 m. gruodį D. Dubois sustabdė Jarrellą Millerį likus vos aštuonioms sekundėms iki paskutinio – dešimtojo – raundo pabaigos. Ta pergalė buvo būtina, bet svarbiausia tai, kad D. Dubois sugebėjo ištverti sunkius ir skausmingus momentus, parodyti ryžtą ir užsispyrimą, reikalingą pergalei.

Tuo metu 2024 m. O. Usykas dukart nugalėjo Tysoną Fury ir galutinai įsitvirtino kaip stipriausias planetos sunkiasvoris. Jis buvo žmogus, ieškantis iššūkių – jau buvo nugalėjęs Anthony Joshuą, du kartus T. Fury ir sustabdęs D. Dubois. Atrodė, kad neliko nė vieno, kas galėtų jam mesti iššūkį ir atrodė nenugalimas.

Tačiau D. Dubois sustabdė iki tol nepralaimėjusį Filipą Hrgovičių, o po to – 2024 m. rugsėjį „Wembley“ stadione parbloškė ir dramatiškai nokautavo A. Joshuą. Staiga O. Usykas turėjo realų varžovą – naują grėsmę, nes tas D. Dubois, kuris nugalėjo A. Joshuą, visai nepanašus į tą, kuris kadaise palūžo prieš patį O. Usyką. D. Dubois sugrįžimas į elitą jį pavertė pavojingu ir bebaimiu kovotoju. Istorija atrodo įtikinama – Milleris, Hrgovičius ir Joshua – visi sustabdyti vos per dešimt mėnesių. Tai įspūdinga.

O. Usykas – didelis favoritas dvikovoje su D. Dubois

Dabar O. Usykui – 38-eri. Jis jau beveik 30 metų tobulina meistriškumą geriausiose pasaulio bokso salėse. Profesionalų ringe – 23 pergalės ir nė vieno pralaimėjimo, o nuovargio ženklų vis dar nėra. Kiekvieną kovą jis rinkosi atsakingai – per pastaruosius šešerius metus jis tik vienąsyk kovojo daugiau nei kartą – būtent pernai, kai susitiko su T. Fury. Tai išmintingas savęs saugojimas sunkiasvoriui, kuris jau visą gyvenimą sugeria smūgius ir spaudžia kūną iki ribos. Visiems kovotojams reikia poilsio, o sunkiasvoriams tai skirtumas tarp trumpos ir ilgos karjeros.

D. Dubois komanda įsitikinusi – šįkart jis bus per stiprus, per motyvuotas, ir jie gali pasiekti pergalę prieš O. Usyką. Jų įsitikinimu, čempiono amžius gali tapti veiksniu. Ir jie gali būti teisūs, nes kiekvienas kovotojas bet kada gali „susensti“ ringe, ypač artėjant karjeros pabaigai. Tas D. Dubois, kuris įveikė A. Joshuą, tikrai gali O. Usykui pateikti rimtą iššūkį. Vis dėlto bandyti perkelti vienos kovos šabloną į kitą.. Ne taip veikia senasis bokso menas.

D. Dubois šiuo metu turi pagreitį, o O. Usykas – akivaizdžiai vyresnis ir lėtesnis. Tačiau jis ir gudresnis, klastingesnis ir atrodo, kad jo ambicijoms nėra ribų.

Pernai, nokautavęs A. Joshuą, D. Dubois nesidžiaugė. Jis pasakė: „Dabar tai mano istorija – noriu kovos su Usyku, kad atsitiesčiau.“ Jis tikrai tai turėjo omenyje – ir tas naujasis negailestingas požiūris šį šeštadienį daro itin intriguojančiu. Iki šiol buvo svarstoma, ar D. Dubois pasikeitė tiek, kad galėtų įveikti O. Usyką. Tačiau gal tikroji istorija yra kita – kiek dar liko paties O. Usyko? Atsakymą sužinosime šeštadienio vakarą.