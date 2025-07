Usykas po pergalės prieš Dubois: apie akistatą su Paulu, „Ivano“ kombinaciją, discipliną ir tikėjimą

O. Usykas demonstravo greitį ir tikslumą nuo pat kovos pradžios, o penktajame raunde iš pradžių sugebėjo kontratakuodamas pasiųsti D. Dubois į nokdauną bei netrukus ir po smūgio kaire ranka – į nokautą. Teisėjas pradėjo skaičiuoti D. Dubois, tačiau netrukus pamatė jo „plaukiojančias akis“ ir tiesiog nutraukė kovą bei paskelbė O. Usyką nugalėtoju.

Po kovos vykusioje spaudos konferencijoje O. Usykas atsakinėjo į žurnalistų klausimus, kurie buvo apie jo motyvaciją bokse, tikėjimą Jėzu Kristu, „Ivano“ smūgį ir akistatą su Jake'u Paulu.

– Ar tai buvo geriausias tavo pasirodymas sunkiasvorių kategorijoje?

– Šiandien – taip. Nežinau. Visos mano kovos yra skirtingos, bet šiandien – taip. Tai buvo puiku. Ačiū Dievui.

– Atrodei greitas nuo pat pradžių. Ar dėl to, kad buvai jau kovojęs su juo pirmoje kovoje, šįkart buvo lengviau pradėti? Lengviau jį sustabdyti?

– Mes ruošėmės šiai kovai su mano komanda, su Jurijumi. Mokėmės iš pirmosios kovos. Ji įvyko seniai, prieš du metus. Ruošėme kombinacijas. Yra tokia kombinacija – „Ivanas“. Kairys kablio smūgis. Žinote jau – kablys yra toks smūgis, o Ivanas – tai kaip didelis vyras, gyvenantis kaime ir dirbantis sąžiningai. Geras, stiprus vyras.

– Kada šią kombinaciją pavadinote Ivanu? Šioje stovykloje?

– Ne, tai buvo seniai. Gal pirmą kartą 2018 metais. JAV, kai dar buvau pirmojo sunkaus svorio kategorijoje.

– Tavo mąstymas yra išskirtinis. Aš pats, kai man sunku treniruotėse, galvoju: „Ką darytų Oleksandras?“ Tai padeda man išsilaikyti. Ar manai, kad tai įgimta, ar išugdyta? O gal abu?

– Visa tai išmokstama ir pasiekiama darbu. Jei nedirbi taip, neturėsi tokių kombinacijų ir tokio meistriškumo. Mes, boksininkai, turime tik tris smūgius – tiesųjį, kably ir smūgį iš apačios. Tačiau treneris ir komanda sudėlioja kombinacijas ir tai pasiekiama tik per ilgą laiką.

– Kaip išlaikai motyvaciją tęsti karjerą, kai jau esi pasiekęs viską, ką galima pasiekti, o visas divizionas tave medžioja? Tysonas Fury, Josephas Parkeris – jie nori to, ką turi tu.

– Dabar noriu pailsėti. Negaliu šiandien pasakyti, kas bus mano kitas varžovas. Tris su puse mėnesio ruošiausi, nemačiau savo šeimos, žmonos. Kiekvieną dieną gyvenau su savo komanda – 14 vyrų – vienuose namuose. Kiekvieną dieną – ta pati veido išraiška. Dabar noriu grįžti namo. Tada spręsiu, kas toliau. Aš tęsiu boksą, tęsiu treniruotes, bet dabar negaliu pasakyti, kas bus kitas varžovas.

– Kas motyvuoja tave tęsti?

– Klausyk, broli, aš neturiu motyvacijos. Turiu discipliną. Motyvacija – laikina. Šiandien, pavyzdžiui, turi motyvacijos, rytoj atsikeli anksti – jos nebėra. Bet kai aš atsikeliu anksti ryte treniruotei – aš neturiu motyvacijos, turiu tik discipliną. Nes kai aš atsikeliu – atsikelia ir visa komanda, ir mes einame į treniruotę. Motyvacija reikalinga tik mėgėjui, ne profesionalui. Mėgėjas taip pat yra profesionalas, bet bokse, kai dirbi tik per laisvadienius – tai gal tada motyvacija reikalinga. Bet aš neturiu motyvacijos. Šiandien nenoriu eiti į treniruotę? Ne, broli, taip neveikia. Motyvacija yra gera, bet disciplina – geresnė.

– Ką tau reiškia išėjimo muzika ir kodėl ją pasirinkai?

– Aš tikiu Dievu, Jėzumi Kristumi. Bet Mergelė Marija – tai mano dangaus Motina. Ši muzika – mano motyvacija. Man patinka ši muzika, man patinka šokiai ir muzika.

– Jake’as Paulas atėjo į ringą ir surengė akistatą su tavimi. Ar esi pasiruošęs kovai su J. Paulu MMA narve?

– Taip, esu pasiruošęs. Bet pirmiausia noriu pailsėti.

Congrats to one of the greatest heavyweights of all time @usykaa on a huge win. I respect you a lot. Now we do an MMA match for the world @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z

