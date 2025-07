Poirier ir Holloway dvikova UFC: įsimintinas atsisveikinimas, istorinis BMF čempiono triumfas

Tai buvo jau trečioji D. Poirier ir M. Holloway tarpusavio kova, tačiau tik pirmoji M. Holloway pergalė.

Kova prasidėjo sirgalias skanduojant Dustino vardą. Pirmąjį smūgį atliko D. Poirier, tačiau netrukus savo smūgius pademonstravo ir M. Holloway. Praėjus kiek daugiau nei minutei M. Holloway stengėsi aukštai smūgiuoti koja, o netrukus sekė ir itin tikslus smūgis dešine ranka, kuris parbloškė D. Poirier ant žemės. Visgi D. Poirier nepasidavė – sugebėjo apsiginti nuo besitęsiančių M. Holloway atakų, nors ir dar sykį krito ant žemės. Galiausiai D. Poirier sugebėjo atsistoti bei pratęsti dvikovą. M. Holloway neskubėjo, bet ir toliau atliko daugiau akcentuotų smūgių ir akivaizdžiai laimėjo pirmąjį raundą.

MAX HOLLOWAY DROPS DUSTIN POIRIER IN THE FIRST ROUND! #UFC318pic.twitter.com/uHzHbp3BBS — Championship Rounds (@ChampRDS) July 20, 2025

Antrąjį raundą D. Poirier pradėjo spausdamas M. Holloway, tačiau pastarasis sėkmingai tai atlaikė. Vėliau D. Poirier turėjo sėkmingą epizodą smūgiuojant keliu, bet M. Holloway demonstravo didesnį greitį ir didesnį smūgių tikslumą. Įpusėjus raundui M. Holloway atliko trijų smūgių kombinaciją, kuri vėl sukrėtė D. Poirier ir privertė jį atsitraukti prie narvo krašto. Šį kartą M. Holloway sėkmingiau paleido smūgių krušą, tačiau D. Poirier pavyko pereiti į klinčą, o galiausiai kovotojai atsidūrė parteryje, M. Holloway esant dominuojančioje pozicijoje. Likus minutei iki raundo pabaigos D. Poirier atsistojo ir atliko kelis labai tikslius smūgius. Neįtikėtina, bet būtent po šio nokdauno D. Poirier turėjo geriausius savo smūgius, kurie privertė M. Holloway suklupti. Raundas buvo užbaigtas D. Poirier smūgiuojant į ant nugaros guliantį M. Holloway.

MAX HOLLOWAY HURTS DUSTIN POIRIER AGAIN IN THE SECOND! #UFC318pic.twitter.com/UyQk3RHBpr — Championship Rounds (@ChampRDS) July 20, 2025

DUSTIN POIRIER DROPS MAX HOLLOWAY AND JUMPS THE GILLY!!! #UFC318pic.twitter.com/JcTvQPcZa2 — Championship Rounds (@ChampRDS) July 20, 2025

Trečiojo raundo pradžioje kovotojai buvo kiek atsargesni ir per pirmą minutę nei vienas stipriau nesužeidė kito. Vėliau D. Poirier užsiėmė narvo vidurį ir bandė spausti M. Holloway, kuriam kelis kartus pavyko išvengti labai pavojingų smūgių. D. Poirier turėjo sėkmingų momentų atlikdamas „jabus“ priekine ranka, bet likus pusantros minutės M. Holloway surengė labai sėkmingą kelių smūgių kombinaciją, kuri privertė D. Poirier trauktis prie narvo krašto. Raundui artėjant link pabaigos M. Holloway netyčia brėžė per D. Poirier akį ir nors teisėjas sustabdė kovą, tačiau D. Poirier nereikėjo pertraukėlės atsigauti.

M. Holloway ir ketvirtajame raunde tęsė atakas į korpusą bei sugebėdavo išvengti didelės dalis D. Poirier smūgių. D. Poirier stengėsi spausti M. Holloway ir įpusėjus raundui turėjo sėkmingų momentų. M. Holloway stengėsi trauktis nuo D. Poirier bei tinkamu metu kontratakuoti. Nors D. Poirier atlikdavo mažiau akcentuotų smūgių, tačiau M. Holloway veide buvo matyti daugiau žalos, tuo tarpu D. Poirier akivaizdžiai paveikė varžovo smūgiai į korpusą, kurie jį sulėtino ir apsunkino kvėpavimą.

Penktąjame raunde vakarėlis tęsėsi – kovotojai keitėsi atakomis ir buvo sunku įžiūrėti kurio nors pranašumą. Nors D. Poirier ir toliau spaudė M. Holloway, tačiau net ir penktąjame raunde M. Holloway judėjo greitai ir pats atlikdavo neblogų kombinacijų. Likus kiek daugiau nei minutei M. Holloway pataikė net kelis smūgius iš eilės, kurie šiek tiek sukrėtė D. Poirier, tačiau ir jis pats sugebėjo smogti taip, kad M. Holloway pajustų.

Likus 10 sekundžių M. Holloway pasiūlė varžovui stoti į narvo centrą ir tiesiog keistis smūgiais, o D. Poirier nedvejodamas sutiko. Per paskutines sekundes kovotojai atliko smūgius be gynybos, nors paskutinėmis sekundėmis D. Poirier jau prireikė apsikabinti M. Holloway, norint išvengti nokdauno.

MAX HOLLOWAY POINTS TO THE GROUND AND STANDS AND BANGS WITH DUSTIN POIRIER TO END THE FIGHT



LEGENDARY! #UFC318pic.twitter.com/rwzQbh4VD9 July 20, 2025

Paskelbus teisėjų balus ir M. Holloway pergalę bei davus trumpą žodį nugalėtojui, vakarėlio pabaiga buvo aplink karjerą baigusį D. Poirier. Jam buvo parodytas jaudinantis klipas apie jį, o galiausiai su ašaromis akyse D. Poirier padėjo pirštines narvo viduryje.

Netrukus papildysime.