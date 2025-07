Shields užtikrintai nugalėjo Daniels ir pasiūlė Ali dukrai 15 mln. JAV dolerių superkovai

Praėjusią naktį amerikietė Detroito „Little Ceasars“ arenoje (JAV) dominavo prieš 37-erių Lani Daniels (11-3-2, 1 nokautas) iš Australijos. C. Shields 10-ies raundų kovą laimėjo teisėjų sprendimu (100:90, 99:91, 99:91) ir išlaikė IBF, WBC, WBF ir WBO sunkaus svorio kategorijos pasaulio čempionės diržus bei neginčijamos čempionės statusą.

C. Shields atliko net 535 smūgius, iš kurių 167 pasiekė tikslą (31,2 proc. tikslumas), o L. Daniels smūgiavo 240 sykių, bet pataikė vos 41 kartą (17,1 proc. tikslumas). Sunku tuo patikėti, bet kovą L. Daniels pradėjo paleisdama 11 smūgių pro šalį iš eilės per 2 raundus. Vėliau 6-ajame raunde veteranė vėl buvo tuščia – netiksliai smūgiavo 14 kartų paeiliui. L. Daniels kiek atsigavo tik paskutiniame – 10-ame – raunde, bet to buvo per maža.

Claressa Shields vs Lani Daniels full punch stats report from CompuBox.



Daniels didn't land a punch in 3 out of the 10 rounds 😳 pic.twitter.com/bvJ8oC7ZxX

C. Shields po kovos dėkojo net 16 tūkst. fanų, kurie susirinko į areną.

„Kas toliau? Bet kas. Galiu kautis su bet kuo. Tokia yra tiesa. Noriu pačių didžiausių kovų“, – sakė C. Shields.

Praėjusią savaitę C. Shields pareiškė, kad pasiūlė 15 mln. JAV dolerių Muhammado Ali dukrai Lailai, ragindama ją grįžti į boksą ir kautis dėl čempionės diržų. C. Shields teigimu, nors Lailai jau 47-eri, ji dar nėra per sena, kad galėtų kautis.

L. Ali profesionalių bokse laimėjo visas 24 kovas, iš kurių net 21 – nokautais. Ji buvo ilgametė pasaulio čempionė, bet paskutinį kartą kovėsi dar 2007 m.

C. Shields šių metų pradžioje buvo suspenduota dėl marihuanos vartojimo, bet vėliau sportininkė įrodė, kad imant jos mėginį buvo nesilaikoma tam tikrų procedūrų, todėl amerikietė buvo išteisinta.