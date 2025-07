Protestai Tbilisyje: Sakartvelo gyventojai pasitiko Rusijos fechtuotojus su fejerverkais ir griežtomis žinutėmis

Tarptautinė fechtavimo federacija (FIE) prieš šį čempionatą gerokai sušvelnino sankcijas rusams ir baltarusiams. Imta pro pirštus žiūrėti į tai, kad daugybė rusų turi sąsajų su karinėmis savo šalies struktūromis. Net ir tokiems sportininkams buvo suteikti „neutralių atletų“ statusai.

Štai neseniai Ukrainos fechtuotojai Julijai Bakastovai teko kautis su Sofija Velikaja, kuri, kaip teigiama, yra Rusijos armijos majorė. Ukrainietė toje kovoje išplėšė įspūdingą pergalę – 15:14.

Ukrainian fencer Yulia Bakastova has defeated a Russian fencer Sophia Velikaya, who also a major in the Russian army) at a tournament in Tbilisi. Velikaya was a trusted person of Putin at the 2024 "elections" in Russia and has been on Ukrainian sanctions list for her connection… pic.twitter.com/tH0F78Ra8d

Protestai dėl FIE sprendimo jau kurį laiką nerimsta. Tbilisyje protestuotojai surado viešbutį, kuriame apsistojo Rusijos fechtavimo rinktinė. Ten naktį buvo paleisti fejerverkai ir rusams pasiųsta aiški žinutė.

„Rusiškos kiaulės, jūsų čia niekas nelaukia. Šiandien čia – fejerverkai, o rytoj bus „gradai“, – rašoma plakate.

04:00 AM - outside the hotel where the Russian fencers, who are also members of the Russian Armed Forces, are staying.



Georgia is hosting the World Fencing Championship, in which Russia is also participating.



Russia is an occupier!



Glory to #Georgia !

Glory to #Ukraine! pic.twitter.com/kiTmoIP0WG