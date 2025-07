Tą pačią dieną vyko ir vyrų rapyros rungties finalai. Pasibaigus dienos varžyboms, abiejų kategorijų prizininkai lipo ant podiumo bendrai nuotraukai.

„Vlada, nusisuk!“, – staiga sušuko viena iš V. Charkovos komandos draugių, kuri priminė tautietei, kad tarp vyrų varžybų prizininkų buvo ir rusas.

V. Charkova greitai į tai sureagavo, apsisuko, nulipo nuo podiumo ir atsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su rusu.

„Tikrai nesiruošiau pozuoti tokiai bendrai nuotraukai. Aš tiesiog buvau „užsidariusi“ savo nedideliame pasaulyje, koncentravausi tik į savo kovas, o po jų lipau ant podiumo. Džiaugiuosi, kad viena iš mano komandos draugių mane įspėjo, o tada jau supratau, kas nutiko. Mūsų pozicija šiuo klausimu yra aiški – man tikrai nekilo dvejonių dėl to, kaip reikėjo pasielgti šitoje situacijoje“, – teigė V. Charkova.

Чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова відмовилася від спільного фото з російським спортсменом Кирилом Бородачовим, який став віцечемпіоном у чоловічій рапірі.



Про це повідомляє НОК України.



July 24, 2025

Pasaulio fechtavimo federacija (FIE) jau spėjo liūdnai pagarsėti dėl to, kad supaprastino tvarką, pagal kurią rusams ir baltarusiams suteikia „neutralių atletų“ statusą, be to, įsileido juos į komandines varžybas. Po tokių sprendimų ukrainiečiams tenka kautis net prieš tuos rusus, kurie priklauso karinėms savo šalies struktūroms.

Šeštadienį du lietuviai startavo vyrų špagos rungtyje. 11-oje grupėje Matas Medišauskas laimėjo 2 kovas iš 6, o 29-oje grupėje Arnas Salokas pasiekė 1 pergalę ir patyrė 4 nesėkmes. M. Medišauskas pateko į atkrintamąsias varžybas, bet ten 6:15 neprilygo kinui Yu Mengxiangui .

Galutinėje įskaitoje M. Medišauskas buvo 153-ias, o A. Salokas – 169-as tarp 214 dalyvių.