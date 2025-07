Jauno kovotojo mirtis metant svorį sukrėtė sporto bendruomenę

Teigiama, kad sportininkas planavo kautis šiandien (liepos 25 d.), tad buvo pradėjęs svorio metimo procesą. Anot šaltinių, Singas Fangas Khongas norėjo skubiai numesti svorį, o to neatlaikė jo inkstai.

💔 Singfangkhong, a young Muay Thai fighter, passed away from acute kidney failure while preparing for his fight on Thai Fight.



He had pushed his body too hard to shed weight rapidly, eventually collapsing. His gym rushed him to the hospital, where he was treated for two days… pic.twitter.com/2DnEUA95Fw