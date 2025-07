„Tour de France“: Tadejaus Pogačaro pergalė ir garbingas varžovų elgesys po dramatiško incidento

21-ą etapą Slovėnijos žvaigždė įveikė per 76 val. 32 sek. T. Pogačaras įtikinamai aplenkė daną Joną Vingegaardą (+4:32 min., „Team Visma Lease a Bike“) bei vokietį Florianą Lipowitzą („Red Bull – Bora – hansgrohe“).

T. Pogačaro persvara galutinėje įskaitoje galėjo būti ir kiek mažesnė, jei ne garbingas varžovų elgesys. Slovėnas 11-ojo etapo pabaigoje krito ir jo pagrindiniai varžovai turėjo progą atitrūkti nuo T. Pogačaro. Visgi, slovėno pagrindiniai konkurentai nusprendė pasielgti garbingai – jie sulėtino tempą, kol slovėnui buvo sutvarkytas dviratis ir jis prisivijo savo varžovus bei galėjo deramai išsiaiškinti, kuris dviratininkas pajėgiausias.

💥 THE WORLD CHAMPION GOES DOWN 💥



Tadej Pogacar is caught up in a crash... but his GC rivals wait for him to catch up in a great show of sportsmanship 🤝👏 pic.twitter.com/byEbhY5R8Q