Gervonta Davisas „nusivylė“ boksu ir turėtų sustabdyti karjerą

Pasak bokso žurnalisto Ricko Glaserio pranešimo, G. Davisas pasitraukė iš aktyvaus bokso ir neketina daugiau kovoti. R. Glaseris pažymi, kad G. Davisas yra „nusivylęs“ profesionaliu boksu, tačiau tikisi, jog šis galiausiai sugrįš, kai jo finansai išseks.

„Iš kelių labai patikimų šaltinių – geriausias Baltimorės kovotojas „Tankas“ Davisas pasitraukia iš sporto ir nebekovos, kaip kad jis pats sako artimiausiems žmonėms. „Tankas“, kaip teigiama, nusivylęs boksu. Jis bus pasitraukęs tol, kol jo pinigai nepradės sekti“, – rašo R. Glaseris.

From several very reliable sources, Baltimore's finest Tank Davis is retiring, won't fight again is what he's telling those close to him. Tank's supposedly fed up with Boxing. Tank's retired till his money runs low.