Masiulis komentavo Brazdeikio minutes: „Nepatinka, kai su žaidėjais kalbu per žurnalistus“

Po pergalės kauniečių ekipos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis akcentavo gynybą.
„Manau, kad rungtynes laimėjome gynyba. Padarėme tai, ką norėjome prieš rungtynes. Tai buvo svarbiausia, o kai pavyko apsiginti, tuomet ir puolime buvome solidūs“, – akcentavo strategas.
– S.Francisco šiandien atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir apskritai yra vienas pirmaujančių žaidėjų pagal šį rodiklį lygoje. Kaip pavyko jį paversti tokiu žaidėju?
– Praėjusį sezoną turbūt irgi būčiau žaidęs taip pat, nes Francisco vienas buvo komandoje. Tų opcijų buvo mažiau. Nenoriu nieko diskutuoti, nes tai ne mano darbas. Žinau, kad jis gali dar geriau. Aišku, jo skaičiai yra kosminiai. Jis sukūrė pusę komandos taškų ir jis gali tai daryti. Jeigu jis žaidžia savo stiprybėmis, tuomet Sylvainas yra nesulaikomas.
– Kas pavyko gynyboje prieš C.Edwardsą?
– Neleisti į vidų. Jis vis tiek išmetė šešis tritaškius. Svarbu nieko neduoti už dyką. Jis įeidavo į rungtynes greitose atakose lengvais metimais. Tai svarbu neduoti nieko lengvo. Viską jis turėjo užsidirbti per jėga. Edwardsas susimes savo metimus, bet svarbu juos apsunkinti.
– Kaip atrodė žemas penketas su Ą.Tubeliu vidurio puolėjo pozicijoje?
– Taikėmės prie varžovo. Jie pradėjo su Smailagičiumi, tai buvo planas keistis ir neduoti jo „pikenpopo“ metimų. Lyg viskas veikė. Su kitais aukštaūgiais gynėmės kitaip. Manau, kad planas veikė.
– Ne kartą akcentavote, kad svarbi didelė rotacija ir visi sulauks savųjų šansų. I.Brazdeikio ir D.Sirvydžio minutės šiandien turbūt yra to įrodymas?
– Būtent. Kartais turiu teisintis. Man nepatinka, kai su žaidėjais kalbu per žurnalistus, o žaidėjai irgi kalba su manimi per žurnalistus. Čia yra mūsų vidiniai reikalai. Jie yra profesionalai ir turi būti pasiruošę. Trenerių darbas yra juos išnaudoti, kaip galima geriau. Sunkiausias sprendimas yra riboti minutes, bet jeigu visiems būsi geras, iš patirties žinau, kad nepavyks būti treneriu.
– Geros M.Wrighto rungtynės puolime, bet lyg turėjote jam pastabų?
– Gynyba. Matote gražius epizodus, dėjimus, bet gynyboje jis man dar gali pridėti. Leido varžovui prasiveržti ir pelnyti taškus, kai galėjo prasižengti. Tokie momentai, kur jis gali pridėti, ir būti labiau naudingas. Jis to klauso ir manau, kad tai padarys.
– Galėtumėte galbūt išskirti tas detales, kurias norėtumėte, kad M.Wrightas gynyboje pagerintų labiausiai?
– Svarbu, kad būtų daugiau susikaupęs. Kartais įspūdis, kad jis truputį vėluoja, nes atsipalaidavęs ginasi. Jis sako, kad taip nėra, bet kartais tos pusės sekundės dalies jam ir pritrūksta, kad anksčiau perskaitytų. Tikiu, kad jis tai pataisys.
– E. Ulanovas yra antras pagal minučių kiekį komandoje. Kuo jis yra svarbus?
– Jis „trečioje“ pozicijoje turi pranašumų ir varžovas turi taikytis, negali didesnių žaidėjų statyti prieš mūsų gynėjus. „Ketvirtojoje“ pozicijos irgi turi savų pliusų. Neskaičiuoju minučių, bet jūs pasakėte, tai dabar žinau. Neblogai žaidžia komanda tai viskas gerai. Ulanovas gynyboje gali atstovėti ir nėra taikinys. Tai yra svarbu, nes kiti žaidėjai gali traukti puolimą. Ateis kitas varžovas, gal bus kitos taktikos ir jis žais mažiau. Kiekvienas turi būti pasiruošęs.
– Trečia dviguba savaitė Eurolygoje. Nesijaučiate pavargęs?
– Kai laimi, tas nuovargis mažiau jaučiasi. Kai pralaimi, jis atsideda dvigubai. Jau kaip asistentas sakydavau, kad tokias savaites nelengva atlaikyti, tad įsivaizduoju, kaip sunku yra žaidėjams. Kiekvieną dieną turi būti geriausioje formoje, bet toks yra mūsų darbas ir tikiu, kad tą darbą mylime ir turime daryti iš visos širdies.
