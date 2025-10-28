Alcarazo krachas Paryžiuje: 54 neišprovokuotos klaidos ir netikėtas pralaimėjimas

Pirmajame sete C. Norrie švaistė „break pointus“, o C. Alcarazas susikūrė vienintelę progą tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir nesuklydo. Antrajame sete C. Norrie „sausai“ laimėjo ispano padavimų seriją ir atitrūko. C. Alcarazas du „break pointus“ turėjo penktajame geime, tačiau jų nerealizavo, o vėliau varžovo nepavijo.
Eheheh. pic.twitter.com/q7ZhUlgUbu— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025
Po antrojo seto C. Alcarazas buvo labai nusivylęs savimi ir stebėjosi žaidimo sąlygomis: „Aš viską darau blogai. Šita danga yra tas pats, kas gruntas. Čia dar blogiau nei Monake“.
Alcaraz confirms that this centre court in Paris is VERY slow. https://t.co/K9Bol6qau6— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2025
Įdomu tai, kad prieš turnyrą, kai buvo paskelbta, kad Paryžiaus kortai šiemet bus lėtesni, C. Alcarazas kaip tik sakė, kad jam lėtesni kortai labiau patinka.
Trečiajame sete C. Alcarazas toliau strigo ir jautė vis didėjantį spaudimą. Trečiajame ir penktajame geimuose ispanas dar atsilaikė, bet septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (3:4). Jau kitame geime C. Alcarazas turėjo porą „break pointų“, tačiau jų nerealizavo (3:5). Vėliau tenisininkai sėkmingai rinko taškus savo padavimais ir to užteko, kad C. Norrie įtvirtintų pergalę.
C. Alcarazas padarė net 54 neišprovokuotas klaidas, o C. Norrie – 25.
C. Alcarazo fiasko suteikė šansą italui Jannikui Sinneriui (ATP-2) bent trumpam susigrąžinti pirmosios pasaulio raketės statusą. Italas taps reitingo lyderiu, jei laimės turnyrą Paryžiuje.
Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-10) 6:7 (2:7), 6:3, 6:3 atlaikė argentiniečio Francisco Comesanos (ATP-68) iššūkį, o amerikietis Benas Sheltonas (ATP-7) 7:6 (7:4), 6:3 įveikė italą Flavio Cobolli (ATP-23).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
