  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raminta Popovienė įteiks ministerijos garbės ženklus švietimui nusipelniusiems žmonėms

2025-10-15 07:12 / šaltinis: BNS
2025-10-15 07:12

 Minint Edukacinės komisijos įsteigimo dieną, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė trečiadienį įteiks garbės ženklus švietimui nusipelniusiems žmonėms.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

 Minint Edukacinės komisijos įsteigimo dieną, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė trečiadienį įteiks garbės ženklus švietimui nusipelniusiems žmonėms.

0

Apdovanojimai bus įteikti Švietimo ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui ir vyriausiajai patarėjai Ritai Dukynaitei, Vilniaus kolegijos docentui daktarui emeritui Gintautui Bražiūnui, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorei Daivai Garnienei, Lietuvos įtraukties švietime centro Vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų grupės vadovei Sigitai Girdzijauskienei.

Garbės ženklas taip pat atiteks Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotojai Gražinai Kaklauskienei, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei Aleksandrai Luckevič, Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui,  Lietuvos sporto universiteto profesoriui Romualdui Malinauskui, ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vedėjui Alvydui Puodžiukui.

Įvertinimas bus skiriamas ir Kauno Panemunės progimnazijos direktorei Virginijai Rupainienei, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorei Liudmilai Rupšienei, ilgamečiui sporto specialistui Vidui Stankevičiui, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei Rūtai Vyšniūnienei, mokslų daktarui Albertui Žaliui ir Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto direktorei Vilmai Žydžiūnaitei.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklas – ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Ženklas teikiamas nuo 2007 metų, pirmuoju ženklu apdovanota daktarė Meilė Lukšienė. 

